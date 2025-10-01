Szigorúan tilos! – Új szabályok lépnek életbe az egyik nagy légitársaság repülőgépein

A légi közlekedési iparágban tapasztalható biztonsági kockázatok növekedésére reagálva, biztonsági felülvizsgálatot követően döntött az Emirates Airlines az elsősorban mobilok, tabletek, laptopok töltésére használt külső akkumulátorokat érintő szigorítás bevezetéséről, mivel az elmúlt években jelentősen megnőtt a lítium-alapú akkumulátorokkal kapcsolatos incidensek (füstök, tűzesetek) száma.

A hvg.hu cikke szerint a powerbankok többsége lítium-ion vagy lítium-polimer technológiát alkalmaz, amelyek esetében a nem megfelelő töltés, sérülés vagy túlmelegedés esetén fennáll a hőelszabadulás (thermal runaway), sőt akár a tűz kockázata is.

Hőelszabaduláskor a belső hőtermelés mértéke meghaladja az akkumulátor hőleadási képességét, ami gyors és kontrollálhatatlan hőmérséklet-emelkedést okoz.

Az okostelefonok rendelkeznek olyan intelligens töltésszabályozó rendszerekkel, amelyek megelőzik a túltöltést, de a power bankok között sok alapmodell nem rendelkezik ilyen biztonsági funkciókkal.

Az Emirates power bankokra vonatkozó szabályai: