2025. október 1. szerda
2014. július 14-én az angliai Farnsborough-ban készített kép az Airbus A380-as repülőgépről. Az Airbus 2019. február 14-én bejelentette, hogy az általuk gyártott és a valaha szolgálatba állt legnagyobb utasszállító repülő nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, így leállítják a gyártását. A cég közölte, hogy 2021-ben fogják leszállítani az utolsó megrendelt A380-ast, méghozzá az eddigi példányok fő vásárlójának, az Emirates légitársaságnak.
Nyitókép: MTI/EPA/Andy Rain

Szigorúan tilos! – Új szabályok lépnek életbe az egyik nagy légitársaság repülőgépein

Infostart

Új biztonsági előírást vezettek be az Emirates légitársaság gépein október 1-jétől. A szabályozás értelmében tilos bármilyen típusú powerbank használata a fedélzeten.

A légi közlekedési iparágban tapasztalható biztonsági kockázatok növekedésére reagálva, biztonsági felülvizsgálatot követően döntött az Emirates Airlines az elsősorban mobilok, tabletek, laptopok töltésére használt külső akkumulátorokat érintő szigorítás bevezetéséről, mivel az elmúlt években jelentősen megnőtt a lítium-alapú akkumulátorokkal kapcsolatos incidensek (füstök, tűzesetek) száma.

A hvg.hu cikke szerint a powerbankok többsége lítium-ion vagy lítium-polimer technológiát alkalmaz, amelyek esetében a nem megfelelő töltés, sérülés vagy túlmelegedés esetén fennáll a hőelszabadulás (thermal runaway), sőt akár a tűz kockázata is.

Hőelszabaduláskor a belső hőtermelés mértéke meghaladja az akkumulátor hőleadási képességét, ami gyors és kontrollálhatatlan hőmérséklet-emelkedést okoz.

Az okostelefonok rendelkeznek olyan intelligens töltésszabályozó rendszerekkel, amelyek megelőzik a túltöltést, de a power bankok között sok alapmodell nem rendelkezik ilyen biztonsági funkciókkal.

Az Emirates power bankokra vonatkozó szabályai:

  • Az utasok legfeljebb egy darab, 100 wattórás (Wh) kapacitás alatti power bankot vihetnek fel a fedélzetre.
  • Tilos a power bankok használata személyes eszközök töltésére a fedélzeten.
  • Tilos a repülőgépek fedélzeti áramforrásáról tölteni.
  • A töltőket nem szabad a fej feletti tárolórekeszbe helyezni, kizárólag az ülészsebben vagy az utas előtti ülés alá helyezett táskában tárolhatók.
  • A power bankok feladott poggyászban történő szállítása továbbra is szigorúan tilos.

