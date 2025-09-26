ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Megdöbbentő videó: ilyen, amikor több mint húsz fegyveres rabló megrohan egy ékszerboltot

Infostart

Az üzlet biztonsági kameráján kívül egy drón is felvette a támadókat. Az elkövetők lőfegyverrel, csákánnyal, kalapáccsal rontottak be és estek neki a vitrineknek.

Két éven belül a második alkalom volt, hogy kirabolták a kaliforniai Heller Jewelers ékszerboltot Kaliforniában. A San Ramon-i üzletből hétfőn körülbelül egymillió dollárnyi ékszert vitt el két tucat maszkos ember, akik fényes nappal berontottak a helyiségbe, fegyvert fogtak a pénztárosra, és pillanatok alatt elvittek, amit csak tudtak – írja az ABC News híradása alapján a Telex.

Az üzletből ellopott ékszerek értéke körülbelül 336 millió forintnak felel meg.

Az elkövetők becsődültek az üzletbe, szétverték és kirámolták a vitrineket, majd menekülőre is fogták. A felvételek tanúsága szerint némelyiküknél lőfegyver is volt. Az egyikük használta is a pisztolyát, hogy szétlője az automatikusan bezáródó ajtó üvegét.

Az épületből kicsődülő és autókba ülő rablókat egy drón is videóra vette. A rendőrség hamar a nyomukba eredt, helikopterrel követték az autókat. Három gyanúsítottat rövidesen elfogtak, majd több másik is előkerült. Többségük azonban még szökésben van, a rendőrség 17 embert továbbra is keres.

A megdöbbentő videót itt tekintheti meg:

Orbán Viktor Debrecenben: Magyarországon ezt jelenti a Willkommenskultur
BMW

Orbán Viktor Debrecenben: Magyarországon ezt jelenti a Willkommenskultur
Elektromos BMW készül majd abban a debreceni autógyárban, amelynek átadóünnepségén szólalt fel a kormányfő. Történelmi és politikai párhuzamokban gazdag beszédében elmondta, a magyar ember szeret olyan vagányan gondolni magára, mint amilyen vagány a bajor autó. Úgy látja, Debrecen bekerült Európa zöld fővárosai közé.
Vár állott, most kőhalom – története legnehezebb időszakát éli a világ egyik legnagyobb autógyártója

Vár állott, most kőhalom – története legnehezebb időszakát éli a világ egyik legnagyobb autógyártója

Féltucat európai üzemében felfüggeszti a gyártást a Stellantis, amely több ezer embert küldött emiatt kényszerszabadságra. Krepsz Zoltán, Az Autó című szaklap főszerkesztő-helyettese az InfoRádióban elmondta: a vállalatcsoportnak több legyártott autója van annál, mint amennyit értékesíteni tud, és mivel nincs megfelelő kereslet, a hatékony gyárműködtetés miatt kell szünetet tartani a termelésben. Úgy véli, az új vezérigazgató megoldást találhat a problémákra, de nehéz örökséget kapott elődjétől.
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Eszkalálódik-e a háború a légtérsértések miatt? Kis-Benedek József, Inforádió, Aréna
 
