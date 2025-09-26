Megdöbbentő videó: ilyen, amikor több mint húsz fegyveres rabló megrohan egy ékszerboltot

Két éven belül a második alkalom volt, hogy kirabolták a kaliforniai Heller Jewelers ékszerboltot Kaliforniában. A San Ramon-i üzletből hétfőn körülbelül egymillió dollárnyi ékszert vitt el két tucat maszkos ember, akik fényes nappal berontottak a helyiségbe, fegyvert fogtak a pénztárosra, és pillanatok alatt elvittek, amit csak tudtak – írja az ABC News híradása alapján a Telex.

Az üzletből ellopott ékszerek értéke körülbelül 336 millió forintnak felel meg.

Az elkövetők becsődültek az üzletbe, szétverték és kirámolták a vitrineket, majd menekülőre is fogták. A felvételek tanúsága szerint némelyiküknél lőfegyver is volt. Az egyikük használta is a pisztolyát, hogy szétlője az automatikusan bezáródó ajtó üvegét.

Az épületből kicsődülő és autókba ülő rablókat egy drón is videóra vette. A rendőrség hamar a nyomukba eredt, helikopterrel követték az autókat. Három gyanúsítottat rövidesen elfogtak, majd több másik is előkerült. Többségük azonban még szökésben van, a rendőrség 17 embert továbbra is keres.

A megdöbbentő videót itt tekintheti meg: