Titokban végezhették el rajta a mellnagyobbító műtétet, belehalt a 14 éves lány

A tragédia szeptember 20-án történt Durangóban, amikor a tinédzser lány egy héttel a műtét után meghalt a kórházban. A halotti bizonyítványon légzőszervi betegség okozta szövődmények, egészen pontosan agyi ödéma szerepel a halál okaként, azonban Carlos Arellano, a lány édesapja szerint a mellnagyobbító műtét volt a valódi ok – írja a The Mirror cikke nyomán az Index.

Az apa állítása szerint csak a temetésen tudta meg, hogy lánya plasztikai műtéten esett át. Akkor fedeztem fel, hogy mellimplantátumok és hegek vannak rajta” – nyilatkozta a gyászoló apa.

Úgy véli, a halotti bizonyítványt meghamisították, hogy eltussolják az igazságot.

Azt is gyanúsnak találja, hogy túl gyorsan állították ki a halotti bizonyítványt. Mint mondta, azonnal megkapták, és fogalma sincs, hogy lett kész ilyen gyorsan. A temetés másnapján az apa kijelentette: követeli, hogy vizsgálják ki az ügyet és találják meg a felelősöket. Az ügyészség megerősítette, hogy elindult a nyomozás.