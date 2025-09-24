Oroszok zavarhattak egy NATO-missziós gépet Kalinyingrád környékén

GPS-zavarást észleltek szerdán azon a spanyol katonai repülőn, amelyen Margarita Robles védelmi miniszter ült és tartott Litvániába. Mint a Reutersre hivatkozva a Portfolio írja, a zavarás idején az orosz fennhatóságú Kalinyingrád környékén repült a gép, hogy utasait a NATO keleti szárnyát érintő légtérvédelmi misszióba vigye. Ez a misszió arra az eseménysorozatra reagál, amelyet a lengyel drónincidenssel kezdett Moszkva.

A misszió egyébként már nyolc orosz gépet elfogott a Balti-tenger felett a múlt héten.

Mint a cikk emlékeztet, a mostani eset hasonló ahhoz, amikor augusztus 31-én Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének repülőgépén zavarták meg a GPS-rendszert Bulgária felé tartva.

A bolgár hatóságok orosz beavatkozást gyanítanak az incidens mögött.

Oroszország egyébként tagadja, hogy beavatkozott volna a kommunikációs és műholdas hálózatokba.

A modern repülőgépek többféle érzékelővel és helymeghatározó rendszerrel rendelkeznek a GPS mellett, így zavarás esetén is képesek repülni.

Spanyol hatóságok szerint az ilyen incidensek azon a vidéken nem szokatlanok.