ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.39
usd:
333.54
bux:
98376.68
2025. szeptember 24. szerda Gellért, Mercédesz
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Kegyetlenül megpróbálja Olaszországot az időjárás

Infostart / MTI

Folytatódtak szerdán a heves esőzések Olaszországban, az északi országrészből egyre inkább dél felé haladó ítéletidő következtében földcsuszamlások és árvizek okoztak károkat.

Lombardiában, a Comói-tó nyugati partvidékén földcsuszamlások több utat is eltorlaszoltak, és fennakadások voltak a vasúti közlekedésben.

Heves esőzést és árvizeket jelentettek Liguria és Veneto tartományból is. Eraclea, Jesolo és Caorle városokban a víz elöntötte az utcákat és a pincéket. A mentési munkákat önkéntesek is segítik. Luca Zaia, Veneto tartomány vezetője arra kérte az embereket, hogy csak halaszthatatlan ügyben hagyják el az otthonukat.

Továbbra is keresik azt a német nőt, akit elsodort a víz Piemont tartományban, az ország északnyugati részén található Spigno Monferrato kempingjéből.

Kedden délután a Nápolyi-öbölben fekvő Ischia szigetén az utcákat elöntötte az ár az esőzés miatt, több jármű teljesen víz alá került. A tűzoltósághoz számos riasztás érkezett. Szerdán Szicílián is szélsőséges időjárás várható.

Kezdőlap    Külföld    Kegyetlenül megpróbálja Olaszországot az időjárás

olaszország

árvíz

időjárás

eső

földcsuszamlás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Tuzson Bence: kiskorú sértett nincs, kétség nem fér a miniszterek ártatlanságához

Tuzson Bence: kiskorú sértett nincs, kétség nem fér a miniszterek ártatlanságához

Kormányrendelet jelent meg szerdán arról, hogy a Szőlő utcai javítóintézetben történt visszaéléseket ki kell vizsgálni, a feladattal Tuzson Bencét bízták meg. Az igazságügyi miniszter időközben nyilvánosságra hozott egy jelentést.
 

Magyar Péter rálicitál a nemzeti konzultációra: a Tisza Párt folytatja a „Nemzet Hangja népszavazást”

Megvan a nemzeti konzultáció második kérdése

Orbán Viktor: Magyar Pétert zsarolják, fogott ember

VIDEÓ
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Eszkalálódik-e a háború a légtérsértések miatt? Kis-Benedek József, Inforádió, Aréna
Hogyan kerüljük el a karambolt ködben, jégen, vadveszélyben? Zsurzs Jenő, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.25. csütörtök, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ukrán dróntámadás bénította meg a gigantikus orosz finomítót

Ukrán dróntámadás bénította meg a gigantikus orosz finomítót

A Rosneft olajvállalat által üzemeltetett novokuibisevszki finomítóban szeptember 20. óta leállt az elsődleges olajfeldolgozás egy ukrán dróntámadás következtében.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Észvesztően szexi Gulyás Michelle: a tengerpartról jelentkezett a magyar olimpiai bajnok

Észvesztően szexi Gulyás Michelle: a tengerpartról jelentkezett a magyar olimpiai bajnok

Gulyás Michelle még nem indult el sérülése után a világbajnokságon, de így legalább van ideje pihenni - ezúttal egy varázslatos görög szigetről jelentkezett.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Stop Russia now or Putin will expand Ukraine war 'wider and deeper', Zelensky tells UN

Stop Russia now or Putin will expand Ukraine war 'wider and deeper', Zelensky tells UN

The Ukrainian president addresses the UN General Assembly after Donald Trump says for the first time that Kyiv could retake its lost borders.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 24. 17:56
Újabb összecsapás a Bundestagban: kemény kritikát kapott a kancellár és kormánya
2025. szeptember 24. 17:44
Hajba kaptak egy katonai ügyben a franciák és a németek, nagy a tét
×
×
×
×