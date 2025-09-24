Kegyetlenül megpróbálja Olaszországot az időjárás

Lombardiában, a Comói-tó nyugati partvidékén földcsuszamlások több utat is eltorlaszoltak, és fennakadások voltak a vasúti közlekedésben.

Heves esőzést és árvizeket jelentettek Liguria és Veneto tartományból is. Eraclea, Jesolo és Caorle városokban a víz elöntötte az utcákat és a pincéket. A mentési munkákat önkéntesek is segítik. Luca Zaia, Veneto tartomány vezetője arra kérte az embereket, hogy csak halaszthatatlan ügyben hagyják el az otthonukat.

Továbbra is keresik azt a német nőt, akit elsodort a víz Piemont tartományban, az ország északnyugati részén található Spigno Monferrato kempingjéből.

Kedden délután a Nápolyi-öbölben fekvő Ischia szigetén az utcákat elöntötte az ár az esőzés miatt, több jármű teljesen víz alá került. A tűzoltósághoz számos riasztás érkezett. Szerdán Szicílián is szélsőséges időjárás várható.