2025. szeptember 20. szombat Friderika
Emmanuel Macron francia elnök a párizsi Notre Dame-székesegyház erkélyén, az újjáépített főtemplom tornyainak avatási ünnepségén 2025. szeptember 19-én. A katedrálist 2024. december 7-én nyitották meg újra a látogatók előtt a 2019 áprilisában pusztító tűzvész miatt szükségessé vált újjáépítés után.MTI/EPA/AFP pool/Ludovic Marin
Nyitókép: MTI/EPA/AFP pool/Ludovic Marin

Végre: hat év után ma új korszak kezdődött a párizsi Notre-Dame-nál

Infostart / MTI

Szombattól ismét látogathatók a párizsi Notre-Dame-székesegyház tornyai, amelyeket teljesen helyreállítottak az 2019. évi tűzvész után.

A Notre-Dame tornyainak újranyitását a hétvégi Nemzeti Örökség Napjaira időzítették. Ebből az alkalomból Emmanuel Macron francia elnök pénteken maga is felment az épület tornyába, és még egyszer köszönetet mondott mindazoknak, akik lehetővé tették a helyreállítást.

A 424 lépcsőfok megtétele után 360 fokban az egyik legszebb panoráma nyílik a francia fővárosra.

A tornyoknak a 2019. április 15-i tűzvész után leállított látogatását teljesen átszervezték, hogy „inspiráló benyomást” tegyen a látogatókra – mondta Marie Levandier, a Nemzeti Műemlékek Központjának elnöke.

A mintegy 45 perces látogatás a déli toronyban a harangtorony meglátogatásával kezdődik, amelyhez masszív tölgyfa csigalépcsőt építettek. Ezután a 69 méter magasan fekvő teraszokra jut a látogató, majd megtekinti a két legnagyobb harangot, amelyeket csak jeles alkalmakkor szólaltatnak meg. Az egyik, 13 tonnás harang neve Emmanuel.

A látogatás ezután a két tornyot elválasztó ciszternák udvarán át vezet, ahonnan megcsodálható a tűzvészben elpusztult gerendázat, majd az északi tornyon át lehet lemenni.

A torony látogatásához az interneten lehet jegyet rendelni.

Míg a székesegyház ingyenesen látogatható, az ikertornyokba fizetős a belépés. Egyszerre tizenkilencen látogathatják a tornyokat. Magát a székesegyházat naponta mintegy harmincezren látogatják.

A restaurálási munkák során elsődleges volt az északi torony, mivel a lángok kezdték megtámadni a harangtornyot. „A tűzoltók hősiesen küzdöttek a megmentéséért” – emlékezett vissza Philippe Jost, a katedrális helyreállításáért felelős intézmény elnöke.

A toronyban pótolni kellett az elszenesedett gerendákat, a nyolc harangot átvizsgálásra egy észak-franciaországi öntödébe szállították. A déli tornyot, amelyet megkímélt a tűzvész, szintén restaurálni kellett a szúette gerendák miatt. A torony ólomfödémét szintén kicserélték. Fontos berendezéseket szereltek be a látogatás megkönnyítésére és a biztonság – így a tűzvédelem – növelésére.

A számvevőszék szerint a tornyokban végzett munkálatokra az építkezés második szakaszában 552 millió eurót (203,6 milliárd forint) költöttek.

Philippe Jost szerint a székesegyház 2024. december 8-i, illetve a tornyok mostani megnyitásával a munka dandárját elvégezték, mindazonáltal céljuk a székesegyház teljes felújítása. A következő munkálatok során a székesegyház keleti végén található templomfőt tervezik felújítani.

Kezdőlap    Külföld    Végre: hat év után ma új korszak kezdődött a párizsi Notre-Dame-nál

párizs

emmanuel macron

notre-dame

