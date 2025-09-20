Újraindult az Intervíziós Dalfesztivál

Oroszország szombat este újra elindította az Eurovíziós Dalfesztivál saját változatát, a szovjet időkben létrehozott Intervíziós Dalfesztivált, hogy versenyezzen a szerinte ‚dekandens értékeket” népszerűsítő Eurovíziós Dalfesztivállal.

A dalversenyen huszonhárom ország énekesei lépnek fel, és a szervezők rekord hallgatóságra számítanak.

A dalverseny szombat este kezdődött a Moszkva melletti Live Arénában. Többek között fellép a katari Al Meer, a 2022. évi labdarúgó világbajnokság megnyitójának vendége, Slobodan Trkulja szerb énekes, valamint Vassy (Vasiliki Karagiorgos ausztrál énekesnő), aki az Egyesült Államokat képviseli.

A hazafias koncertek emblematikus fellépője, az orosz Saman A szív joga című dalt adja elő.

Minden versenyző az anyanyelvén énekel, eltérően az Eurovíziós Dalfesztiváltól, amelyen a dalok többségét angolul adják elő – mondták a szervezők.

A győztest nemzetközi zsűri választja ki.

Az Európai Unió egyetlen tagállamát sem hívták meg a dalversenyre, amelyet az orosz hatóságok a „dekadens” nyugati értékeket népszerűsítő Eurovíziós Dalfesztivál alternatívájaként mutattak be, amikor Oroszországot súlyos nyugati szankciók terhelik az Ukrajna ellen 2022-ben indított inváziója miatt.

A dalverseny fő szervezője, a Pervij Kanal orosz állami televíziós csatorna főigazgatója, Konsztantin Ernszt szerint az idősávok függvényében élőben, illetve felvételről közvetített eseménynek akár egymilliárd nézője is lehet.

A szervezők szerint a résztvevő országok, közöttük a BRICS-beli partnerek (Brazília, India, Kína, Dél-afrikai Köztársaság, Egyiptom, Egyesült Arab Emírségek) lakosainak száma összesen meghaladja a 4 milliárdot.

Az idén májusban Bázelben megtartott 69. Eurovíziós Dalfesztiválnak, amelyen Johannes Pitsch osztrák énekest hirdették ki győztesnek, 166 millió nézője volt, ami rekordnak számít az Európai Műsorközlők Uniója (EBU) szerint.

A Szovjetunió és a szövetségesei dalversenyeként ismert Intervíziós Dalfesztivált először 1965-ben tartották meg Csehszlovákiában. A prágai tavasz 1968-as leverése után felfüggesztették, majd 1977-ben Lengyelországban rendezték meg újra, végül az 1990-es évek elején a Szovjetunió felbomlása után megszűnt.