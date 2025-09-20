ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.36
usd:
332.34
bux:
100099.05
2025. szeptember 20. szombat Friderika
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

Újraindult az Intervíziós Dalfesztivál

Infostart

Mint a szovjet időkben: az oroszok elindították az Eurovíziós Dalfesztivál „ellenfelét”

Oroszország szombat este újra elindította az Eurovíziós Dalfesztivál saját változatát, a szovjet időkben létrehozott Intervíziós Dalfesztivált, hogy versenyezzen a szerinte ‚dekandens értékeket” népszerűsítő Eurovíziós Dalfesztivállal.

A dalversenyen huszonhárom ország énekesei lépnek fel, és a szervezők rekord hallgatóságra számítanak.

A dalverseny szombat este kezdődött a Moszkva melletti Live Arénában. Többek között fellép a katari Al Meer, a 2022. évi labdarúgó világbajnokság megnyitójának vendége, Slobodan Trkulja szerb énekes, valamint Vassy (Vasiliki Karagiorgos ausztrál énekesnő), aki az Egyesült Államokat képviseli.

A hazafias koncertek emblematikus fellépője, az orosz Saman A szív joga című dalt adja elő.

Minden versenyző az anyanyelvén énekel, eltérően az Eurovíziós Dalfesztiváltól, amelyen a dalok többségét angolul adják elő – mondták a szervezők.

A győztest nemzetközi zsűri választja ki.

Az Európai Unió egyetlen tagállamát sem hívták meg a dalversenyre, amelyet az orosz hatóságok a „dekadens” nyugati értékeket népszerűsítő Eurovíziós Dalfesztivál alternatívájaként mutattak be, amikor Oroszországot súlyos nyugati szankciók terhelik az Ukrajna ellen 2022-ben indított inváziója miatt.

A dalverseny fő szervezője, a Pervij Kanal orosz állami televíziós csatorna főigazgatója, Konsztantin Ernszt szerint az idősávok függvényében élőben, illetve felvételről közvetített eseménynek akár egymilliárd nézője is lehet.

A szervezők szerint a résztvevő országok, közöttük a BRICS-beli partnerek (Brazília, India, Kína, Dél-afrikai Köztársaság, Egyiptom, Egyesült Arab Emírségek) lakosainak száma összesen meghaladja a 4 milliárdot.

Az idén májusban Bázelben megtartott 69. Eurovíziós Dalfesztiválnak, amelyen Johannes Pitsch osztrák énekest hirdették ki győztesnek, 166 millió nézője volt, ami rekordnak számít az Európai Műsorközlők Uniója (EBU) szerint.

A Szovjetunió és a szövetségesei dalversenyeként ismert Intervíziós Dalfesztivált először 1965-ben tartották meg Csehszlovákiában. A prágai tavasz 1968-as leverése után felfüggesztették, majd 1977-ben Lengyelországban rendezték meg újra, végül az 1990-es évek elején a Szovjetunió felbomlása után megszűnt.

Kezdőlap    Külföld    Újraindult az Intervíziós Dalfesztivál

oroszország

zene

eurovíziós dalfesztivál

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor: október 23-án egy új Békemeneten találkozunk!

Orbán Viktor: október 23-án egy új Békemeneten találkozunk!

Kocsis Máté és Lázár János után a miniszterelnök is színpadra lépett a digitális polgári körök első országos találkozóján a Papp László Budapest Sportarénában. „Egyre többen vagyunk, sokan el akartak jönni, de már nem fértek el. Ezért legközelebb találkozzunk a szabad ég alatt! A következő találkozásunk lehetne egy új Békemenet, mondjuk október 23-án” – kezdte a beszédét Orbán Viktor kormányfő, aki elmondta: összesen csaknem 120 ezren vannak a digitális polgári körökben és a Harcosok Klubjában, és a következő időszakban megduplázzák a számukat „a digitális honfoglalás” jegyében.
 

Magyar Péter rálicitált Orbán Viktor beszédére

Telt ház, mindjárt Orbán Viktor lép színpadra: megkezdődött a digitális polgári körök első országos találkozója

Itt a program: kezdődik a digitális polgári körök első országos találkozója

480 drón, 40 rakéta: súlyos orosz támadás indult Ukrajna ellen

480 drón, 40 rakéta: súlyos orosz támadás indult Ukrajna ellen

Oroszország újabb drón-és rakétatámadást indított több ukrajnai régió ellen, halálos áldozatok is vannak – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton.
 

Két robbanás történt az atomerőmű fölött

Az orosz sajtó szerint elapadt az üzemanyag-ellátás: karbantartás vagy dróntámadás?

Volodimir Zelenszkij: Ukrajna 2026-ban már fegyvereket fog exportálni

Vlagyimir Putyin az utódlására utalgatott – mutatjuk a lehetséges befutókat

Lengyelországban fellángolt a bunkerláz

VIDEÓ
Bóka János, Inforádió, Aréna
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.22. hétfő, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tőzsdére készül Svédország legnagyobb digitális bankja

Tőzsdére készül Svédország legnagyobb digitális bankja

A NOBA svéd digitális bank azt tervezi, hogy bevezeti részvényeit a Nasdaq Stockholm tőzsdére az év harmadik negyedévében, és ezzel várhatóan 35 milliárd svéd koronás, vagyis mintegy 3,74 milliárd amerikai dolláros értékeltséget fog elérni - írja a Reuters.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mit ültessünk ősszel a kertbe, magaságyásba, balkonládába? Itt az ültethető gyümölcsök, zöldségek, virágok listája

Mit ültessünk ősszel a kertbe, magaságyásba, balkonládába? Itt az ültethető gyümölcsök, zöldségek, virágok listája

Mit ültessünk ősszel a kertbe, hogyan zajlik az ültetés ősszel? Milyen gyümölcsfát ültessünk ősszel és milyen virágot ültessünk ősszel, mit ültessünk ősszel a balkonládába?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ukraine says three killed in 'massive' Russian aerial attack

Ukraine says three killed in 'massive' Russian aerial attack

President Zelensky says Moscow seeks to "intimidate civilians", while Russia reports four deaths in a Ukrainian strike.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 20. 18:00
Elképesztő videó, ahogy hárman jetskivel próbálták átszelni a Földközi-tengert
2025. szeptember 20. 17:30
Donald Trump fogadja Erdogan török elnököt a Fehér Házban
×
×
×
×