2025. szeptember 20. szombat
Police light on a car of the german police
Nyitókép: fhm/Getty Images

Rémálom lett a nyaralás: összekeverték egy bűnözővel a turistát

Infostart / MTI

Rémálommá vált az olaszországi nyaralás egy román turistának, akit a csendőrök összetévesztettek egy körözött bűnözővel, és az első napon őrizetbe vettek.

A férfi majdnem egy hónapot töltött őrizetben – közölte pénteken az ügyvédje és az olasz sajtó.

„Vége a rémálomnak” – a harmincas éveiben járó mondta a Corriere del Veneto című lap szerint Ovidiu A., amikor csütörtökön elhagyta az észak-olaszországi Pordenone börtönét. „Végre megölelhette a feleségét és a lányait” – mondta ügyvédje, Stefano Di Rosa.

A jászvásári (Iasi) lakos Romániából érkezett néhánynapos nyaralásra a Velence melletti Caorléba.

Balszerencséjére azonban ugyanazt a nevet viseli, mint egy másik román állampolgár, akit kétévi börtönre ítéltek és köröztek Olaszországban lopás súlyosbított esete miatt.

A szállodába bejelentkezés után nevének láttán riasztották a csendőrséget, amely az első reggelinél őrizetbe vette.

Az ügyvéd verejtékes munkával tudta csak összegyűjteni a bizonyítékokat, hogy tévedésről van szó, mert az első pert a lopás súlyosbított esete ügyében 2014-ben tartották, a jogerős ítéletet pedig 2020-ban mondták ki.

„A rendőrség, a csendőrség, a bíróság és a börtön számítógépes rendszerei nincsenek összekapcsolva, és mindegyiktől külön-külön kellett lekérnem az iratokat” – mondta el Di Rosa.

A Corriere del Veneto szerint a turista és a családja még néhány napig Olaszországban marad, hogy a nyaralásból is legyen valami.

480 drón, 40 rakéta: súlyos orosz támadás indult Ukrajna ellen

Oroszország újabb drón-és rakétatámadást indított több ukrajnai régió ellen, halálos áldozatok is vannak – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton.
 

Radikális változást követel az ENSZ vezetője: egyszerűen nem működik jól a szervezet

Alapvető reformokra szorul az ENSZ, mert a Biztonsági Tanács tagjai vétójukkal túl gyakran gátolják a nemzetközi közösség béketörekvéseit, miközben a szervezet egyre nagyobb pénzügyi nyomás alatt áll - jelentette ki Annalena Baerbock, az ENSZ-közgyűlés elnöke pénteken a német médiában.

Estonia seeks Nato consultation after Russian jets violate airspace

Russia denies jets entered Estonian airspace in the same month as its drones violated the airspace of two other Nato members.

