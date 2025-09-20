Rémálom lett a nyaralás: összekeverték egy bűnözővel a turistát

A férfi majdnem egy hónapot töltött őrizetben – közölte pénteken az ügyvédje és az olasz sajtó.

„Vége a rémálomnak” – a harmincas éveiben járó mondta a Corriere del Veneto című lap szerint Ovidiu A., amikor csütörtökön elhagyta az észak-olaszországi Pordenone börtönét. „Végre megölelhette a feleségét és a lányait” – mondta ügyvédje, Stefano Di Rosa.

A jászvásári (Iasi) lakos Romániából érkezett néhánynapos nyaralásra a Velence melletti Caorléba.

Balszerencséjére azonban ugyanazt a nevet viseli, mint egy másik román állampolgár, akit kétévi börtönre ítéltek és köröztek Olaszországban lopás súlyosbított esete miatt.

A szállodába bejelentkezés után nevének láttán riasztották a csendőrséget, amely az első reggelinél őrizetbe vette.

Az ügyvéd verejtékes munkával tudta csak összegyűjteni a bizonyítékokat, hogy tévedésről van szó, mert az első pert a lopás súlyosbított esete ügyében 2014-ben tartották, a jogerős ítéletet pedig 2020-ban mondták ki.

„A rendőrség, a csendőrség, a bíróság és a börtön számítógépes rendszerei nincsenek összekapcsolva, és mindegyiktől külön-külön kellett lekérnem az iratokat” – mondta el Di Rosa.

A Corriere del Veneto szerint a turista és a családja még néhány napig Olaszországban marad, hogy a nyaralásból is legyen valami.