Kiszeretnek a lengyelek az Európai Unióból

A szeptember 12-én és 13-án egy 1067 fős mintán a PAP lengyel hírügynökség megrendelésére készített felmérés szerint jelenleg a lengyelek 50,3 százaléka van bizalommal az EU iránt, míg tavaly szeptemberben ez csoport a társadalom 54,7 százalékát tette ki.

Az EU iránt bizalmatlanok a megkérdezettek 43,8 százalékát képezik, ez 11,1 százalékponttal több mint tavaly. A bizalmatlanság szintje a legmagasabb az utóbbi években végzett felmérésekhez viszonyítva - közölték.

A felmérésben a NATO és a lengyel hadsereg iránti bizalmat is vizsgálták.

A NATO a válaszadók 75,7 százalékánál élvez bizalmat, ami 1,7 százalékponttal több, mint tavaly. A lengyel hadsereg esetében a válaszadók 93,9 százaléka adott pozitív választ

az intézmény iránti bizalmat illetően, ami 2,2 százalékponttal több mint a tavalyi felmérésben. Egyúttal az eredmény a legmagasabb az utóbbi 10 év viszonylatában, amely időszak során a hadsereg iránti bizalmi mutató folyamatosan növekedett.

A felmérési eredmények "kiválóan illusztrálják, hogy a jelenlegi geopolitikai helyzet miképp alakítja át a bizalmi ranglétrát Lengyelországban" - kommentálta az adatokat Kamil Smogorzewski, az IBRIS kommunikációs igazgatója, aki úgy véli: a keleti szomszédságban észlelt katonai fenyegetéssel szembesülve a társadalom "természetszerűleg a védelem szempontjából alapvetőnek tekintett intézmények felé fordul", a hadsereg és a NATO "rekordokat dönt, mert támaszt és biztonsági garanciát jelentenek a lengyelek szemében".