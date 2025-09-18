ARÉNA
2025. szeptember 18. csütörtök Diána
Nyitókép: Getty Images

Örülhet Donald Trump: tíz hónap után kamatot csökkentett a Fed

Infostart / MTI

Az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) a szerdán végződött kétnapos monetáris politikai ülésén a piaci várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette az irányadó dollárkamatot 4,00–4,25 százalékos sávra.

A Fed előzőleg öt monetáris politikai ülésen hagyta változatlanul 4,25–4,50 százalékon az irányadó dollárkamat-sávot. Legutóbb tavaly decemberben csökkentette a kamatot, szintén 25 bázisponttal.

A döntés indoklásában a Fed rámutatott, hogy a legfrissebb makrogazdasági mutatók alapján az első félévben az gazdasági növekedés üteme mérséklődött, a munkahelyteremtés üteme lassult, az infláció is gyorsult kissé, a munkanélküliségi ráta pedig enyhén emelkedett, bár továbbra is alacsony szinten van.

Közleményében a Fed megerősítette elkötelezettségét kettős prioritása, a maximális foglalkoztatás biztosítása és az árstabilitás megőrzése mellett.

A kamatcsökkentő döntést a Fed egyetlen ellenszavazattal hozta meg.

A Fed egyúttal jelezte szándékát további kamatcsökkentések végrehajtására, az idén akár még két alkalommal is összesen 50 bázispontos, jövőre pedig további 25 bázispontos mértékben.

A mostani kamatvágás mértéke megfelelt a piaci várakozásoknak, a további csökkentésekre tett jelzés mértéke viszont meghaladja a piaci várakozásokat.

A mostani monetáris politikai ülésen a Fed felülvizsgálta korábbi gazdasági növekedési prognózisát is, és felfelé korrigálta előrejelzését. Eszerint 2025-ben 1,6 százalékos GDP-növekedést tart valószínűnek a júniusban jelzett 1,4 százalék helyett, 2026-ban pedig 1,8 százalékosat 1,6 százalék helyet, 2027-ben pedig 1,9 százalékra emelkedhet a növekedési ütem a júniusban jelzett 1,8 százalékról.

egyesült államok

donald trump

alapkamat

fed

