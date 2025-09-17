ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.63
usd:
328.71
bux:
0
2025. szeptember 17. szerda Zsófia
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
osztrák rendőrautó polizei ausztria // Close-up car door lettering police austria
Nyitókép: EKH-Pictures/Getty Images

Lövések miatt nagy rendőrségi művelet indult Bécsben, két ember meghalt

Infostart / MTI

Nagy rendőrségi művelet indult kedden este Bécs Leopoldstadt nevű kerületében, a Vorgartenstraße utcában, legalább két ember életét vesztette - közölték az osztrák hatóságok az APA helyi hírügynökség megkeresésére.

A rendőrség szerint lövések dördültek el egy lakásban és az utcán is. A nyomozás első információi szerint egy párkapcsolati vita állhat a háttérben. Ugyanakkor még nincsenek megerősített értesülések, a vizsgálat még tart.

Az APA helyszíni szemléje szerint a hatóságok paravánt emeltek a bűncselekmény közelében egy mellékutcában. Az egyik halott a feltételezett elkövető lehet, aki megpróbált elmenekülni a rendőrök elől. Egy nő holttestét pedig egy lakásban találták meg.

Julia Schick rendőrségi szóvivő szerint a lakosság nincs veszélyben.

"Megfelelő erőkkel vagyunk jelen a helyszínen és tisztázzuk a helyzetet. Kérjük kerüljék el a térséget, forgalmi korlátozások lehetnek" - írta az osztrák rendőrség az X-en.

Egy fiatal férfit és egy fiatal nőt lőtt sebek miatt kórházba szállítottak - ismertette Christoph Mierau, a Bécsi Egészségügyi Szövetség szóvivője. Két további kiskorú családtagnak nem esett bántódása.

Kezdőlap    Külföld    Lövések miatt nagy rendőrségi művelet indult Bécsben, két ember meghalt

rendőrség

emberölés

bécs

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
Változás a lakossági állampapírok piacán? Hoffmann Mihály, Inforádió, Aréna
Vetélytárs vagy eszköz a mesterséges intelligencia a kutatónak? Gulyás Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.17. szerda, 18:00
Dobrowiecki Péter
Lengyelország-szakértő, az MCC Magyar-Német Intézet kutatási vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Felforgatja az ingatlanpiacot az Otthon Start: mi vár a befektetőkre?

Felforgatja az ingatlanpiacot az Otthon Start: mi vár a befektetőkre?

A szeptemberben indult Otthon Start jelentősen átrajzolja a hazai lakáspiac szerkezetét. Arról, hogy hogyan hat a bérlakásokra és hozamokra, kevesebb szó esik: egyes piaci szereplők szerint nyomás alá helyezheti a befektetési célú ingatlanok piacát és hozamcsökkenést hozhat, míg mások az értéknövekedéstől azt várják, hogy továbbra sem lesz panasz a megtérülésre.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mit jelent a progresszív adózás? Ez a sávos, egykulcsos és többkulcsos adózás lényege

Mit jelent a progresszív adózás? Ez a sávos, egykulcsos és többkulcsos adózás lényege

Mi a különbség az egykulcsos adó, a többkulcsos adó és a sávos adózás között? Milyen adórendszer van Magyarországon és mi történne a progresszív adózás bevezetése esetén?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump to meet King in Windsor Castle on first full day of state visit

Trump to meet King in Windsor Castle on first full day of state visit

The US president said his relationship with the UK "is very good" after arriving in London with First Lady Melania.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 17. 06:39
Farkas támadott gyerekre egy görögországi üdülőhelyen
2025. szeptember 17. 04:45
Veszélyes ragadozók lepték el a magyarok kedvenc üdülőhelyét
×
×
×
×