Farkas támadott gyerekre egy görögországi üdülőhelyen

Bantiosz szerint a farkas pénteken sebesítette meg a gyereket Néosz Marmarasz üdülőhely közelében a Halkidiki-félszigeten. Mint mondta, egy fiatal állatról lehet szó, amely elvesztette ösztönös félelmét az embertől.

A görög ANA hírügynökség szerint a farkas megkarmolta és meg is harapta a gyereket, végül a kislány anyjának sikerült elkergetnie a vadállatot. A szerbiai család Görögországban nyaralt, a gyermek a fakastámadás következtében nem sérült meg súlyosan.

Bantiosz közölte, hogy szervezete a térségben megfigyelőkamerákat állított fel a farkas fellelésére. Mint mondta, kapcsolatban állnak a hatóságokkal, hogy tisztázzák az állat sorsát.

"Azt tanácsoljuk az embereknek Néosz Marmaraszban, hogy a sötétség beállta után és a kora reggeli órákban ne járkáljanak a szabadban gyerekekkel, vagy kutyákkal" - hívta fel a figyelmet Bantiosz.

Állatvédők szerint a félszigethez közeli hegységekben nemcsak farkasok, hanem sakálok is élnek. A közelmúltban farkasokat észleltek az Athénhoz közeli Parnasszosz-hegyen és a Peloponnészosz-félsziget középső részén is.

Feltűnésük a fővároshoz közel aggasztja a helyi hatóságokat, akik az áttelepítésüket szeretnék, de ezt szakértők ellenzik.