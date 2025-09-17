ARÉNA
2025. szeptember 17. szerda
Portrait of grey wolf in the forest
Nyitókép: Getty Images/ AB Photography

Farkas támadott gyerekre egy görögországi üdülőhelyen

Infostart / MTI

Görögország északi részén keresnek egy fiatal farkast, miután támadás ért egy nyaraló külföldi kislányt - közölte kedden Jászon Bantiosz, a Callisto nevű állatvédő szervezet szóvivője az ERT közszolgálati televíziónak nyilatkozva.

Bantiosz szerint a farkas pénteken sebesítette meg a gyereket Néosz Marmarasz üdülőhely közelében a Halkidiki-félszigeten. Mint mondta, egy fiatal állatról lehet szó, amely elvesztette ösztönös félelmét az embertől.

A görög ANA hírügynökség szerint a farkas megkarmolta és meg is harapta a gyereket, végül a kislány anyjának sikerült elkergetnie a vadállatot. A szerbiai család Görögországban nyaralt, a gyermek a fakastámadás következtében nem sérült meg súlyosan.

Bantiosz közölte, hogy szervezete a térségben megfigyelőkamerákat állított fel a farkas fellelésére. Mint mondta, kapcsolatban állnak a hatóságokkal, hogy tisztázzák az állat sorsát.

"Azt tanácsoljuk az embereknek Néosz Marmaraszban, hogy a sötétség beállta után és a kora reggeli órákban ne járkáljanak a szabadban gyerekekkel, vagy kutyákkal" - hívta fel a figyelmet Bantiosz.

Állatvédők szerint a félszigethez közeli hegységekben nemcsak farkasok, hanem sakálok is élnek. A közelmúltban farkasokat észleltek az Athénhoz közeli Parnasszosz-hegyen és a Peloponnészosz-félsziget középső részén is.

Feltűnésük a fővároshoz közel aggasztja a helyi hatóságokat, akik az áttelepítésüket szeretnék, de ezt szakértők ellenzik.

