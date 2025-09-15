ARÉNA
2025. szeptember 15. hétfő
Voting box and election image,election. Forrás: Getty Images
Nyitókép: krisanapong detraphiphat/ Getty Images

A kormányzó pártok megőrizték vezető helyüket észak-rajna-wesztfáliai tartományi választásokon

Infostart / MTI

A még nem hivatalos végeredmény szerint a kereszténydemokrata CDU némi veszteséggel megőrizte vezető helyét a pártok rangsorában az észak-rajna-wesztfáliai önkormányzati választásokon, a második helyen a szociáldemokrata SPD végzett, az AfD pedig az eredményét megháromszorozva a harmadikon, míg a Zöldek jelentős veszteséggel a negyediken.

Az előzetes tartományi eredmények szerint a CDU a városi tanácsokban és a tartományi tanácsokban 33,3 százalékot ért el a 2020-as 34,3 százalék után. Az SPD 22,1 százalékot ért el 24,3 százalék után a tartományi választás vezetőjének közleménye szerint. Az AfD 14,5 százalékra tett szert 5,1 százalék után, a Zöldek 13,5 százalékot szereztek 20,0 százalék után. A Baloldali Párt 5,6 százalékot ért el a 2020-as 3,8 százalék, az FDP pedig 3,7 százalékot 5,6 százalék után.

A szavazásra jogosultak 56,8 százaléka adta le voksát a tartományi választáson, 4,9 százalékponttal többen a 2020-asnál. A mostani választáson az AfD (Alternatíva Németországért) és a Baloldali Párt (Die Linke) növelte eredményét 9,4 és 1,8 százalékponttal. A többi párt támogatottsága csökkent: a CDU (Kereszténydemokrata Unió) 1,0 százalékponttal, az SPD (Németország Szociáldemokrata Pártja) 2,2 százalékponttal, a Zöldek (Grüne) 6,5 százalékponttal, az FDP (Német Szabaddemokrata Párt) pedig 1,9 százalékponttal.

A tartományi választási eredmények nagyrészt megegyeznek a pártok országos felmérési tendenciáival.

A kormánypártok, a CDU/CSU és az SPD a szövetségi parlamenti választások eredményeihez képest vesztettek támogatottságukból, míg az AfD erősödött.

A helyi önkormányzatok mellett polgármestereket, főpolgármestereket és tartományi elnököket is választottak. Számos nagyvárosban, például Aachenben, Bonnban, Bochumban, Bielefeldben, Düsseldorfban, Dortmundban, Duisburgban, Essenben, Kölnben és Münsterben szeptember 28-án második fordulót tartanak a főpolgármesteri posztért.

https://www.wahlergebnisse.nrw/kommunalwahlen/2025/aktuell/a000000kw2500.shtml

Külföld

németország

észak-rajna-vesztfália

tartományi választás

