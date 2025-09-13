Már a magyar határon van a súlyos vírus, ami egy újabb fertőzés után emberre is átterjedhet

A myxomatózis nevű vírus szúnyogok, kullancsok és más rovarok útján terjed, és rendkívül gyorsan képes átterjedni állatról állatra. A szakértők szerint a betegség további burgenlandi terjedése elkerülhetetlen – írja a nyugat.hu az ORF alapján.

Nemcsak a vadon élő nyulak vannak veszélyben: már egyes tenyészetekben is megjelent a kór. A Kaninchenzüchter szövetség vezetője, Werner Zinkl szerint a megfelelő ólhigiénia segíthet megelőzni a fertőzést, de ritkán még így is előfordulnak esetek.

Az osztrák tartomány egy monitoringprogramot indított a Vadkutató Intézettel együttműködésben. Arra kérik a kirándulókat, hogy ne nyúljanak elhullott nyulakhoz, kutyáikat tartsák pórázon, és aki tetemet talál, azonnal jelezze a helyi vadászoknak.

A szakértők szerint a betegség tovább fog terjedni, így fokozott figyelemre van szükség – mind a természetjárók, mind a nyúltartók részéről.

A betegség tünetei közé tartoznak a duzzadt szemek, levertség és gyors lefolyás: a fertőzött állatok többsége 1–2 héten belül elpusztul.

Bár a vírus emberre nem veszélyes, vigyázni kell, mert a myxomatózist követően egy bakteriális fertőzés, a tularémia is kialakulhat – ez már kutyára és emberre is átterjedhet.

A tularémia esetében az emberben jellemző tünetek a behatolási pont (seb, csípés) körüli fekélyképződés, majd a közeli nyirokcsomók gyulladása és a láz. Emberi megbetegedés gyanúja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni.