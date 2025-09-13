ARÉNA
A Wizz Air légitársaság utasszállító repülőgépe leszálláshoz készül a Debrecen Nemzetközi Repülőtérre 2023. január 10-én. Ezen a napon a légitársaság pilótái gyakorló repüléseket végeztek a légikikötőnél.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Durván landolt egy Wizz Air gép Prágában

Infostart

Az Airbus Londonból érkezett a cseh fővárosba, az út sima a volt, a leszállás már nem annyira.

A gép leszállás közben a kifutópályának csapódott, aminek következtében a törzs egy része megrepedt, de senki sem sérült meg - írja a TN.cz cseh portál.

Jiří Hannich, a prágai repülőtér szóvivője a lapnak elmondta, hogy egy menetrend szerinti járattal történt az eset, a gép Londonból érkezett Prágába.

Egy cseh közlekedési szakportál, a zdopravy.cz azt írja, hogy néhány hónapon belül ez a második hasonló eset, korábbana Turkish Airlines egyik Airbusa landolt a "fenekén".

prága

wizz air

landolás

Már biztosan balatoni hajórekordot hoz 2025, és téli leállás sem lesz

Már biztosan balatoni hajórekordot hoz 2025, és téli leállás sem lesz
A bűvös kétmilliós utasszámot már augusztus 29-én, a tavalyi rekordévnél korábban elérte a Bahart. Az előző nyárinál képest csaknem 5 százalékkal több utas, összesen 1 millió 630 ezren vették igénybe a hajózási társaság szolgáltatásait, a legtöbben a Füred katamaránnal és a Tomaj, valamint a Balaton nevű új hajókkal utaztak. Hétfőn pedig kezdetét vette az őszi hajózási szezon. Minderről Veigl Gábor, a Balatoni Hajózási Zrt. vezérigazgatója beszélt az InfoRádióban.
Alattomos betegség szedi áldozatait, itthon már több százezren érintettek

Alattomos betegség szedi áldozatait, itthon már több százezren érintettek

Országos közösségi napot szerveznek szombaton a krónikus tüdőbetegségben, a COPD-ben érintett betegeknek és hozzátartozóiknak Szilasi Mária, a rendezvény szakmai vezetője, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet légzésrehabilitációs osztályvezető főorvosa kiemelte, ez nem csak egy betegség, hanem élethelyzet is, amely világszerte több százmillió embert érint, Magyarországon is több százezren élnek vele, gyakran diagnózis nélkül.
 

Már a magyar határon van a súlyos vírus, ami egy újabb fertőzés után emberre is átterjedhet

VIDEÓ
Mit hoz az idei szüret a magyar borászatnak? Rókusfalvy Pál, Inforádió, Aréna
Az új legfőbb ügyész a szervezet céljairól és feladatairól. Nagy Gábor Bálint, Inforádió, Aréna
Macron: Lemondás vagy új választások? Fejérdy Gergely, Inforádió, Aréna
 
Zúgolódnak a republikánusok

Zúgolódnak a republikánusok

Donald Trump nem kampányol a republikánusok által elfogadott törvénycsomag népszerűsítéséért, ami nehézséget okoz a párt képviselőinek a közelgő választások előtt - jelentette a Washington Post.

Kiderültek az első részletek Charlie Kirk merénylőjéről: itt van minden, amit eddig lehet tudni róla

Kiderültek az első részletek Charlie Kirk merénylőjéről: itt van minden, amit eddig lehet tudni róla

Elfogták Charlie Kirk gyilkosát, a 22 éves Tyler Robinsont, aki Utah államban, egy családtagja segítségével került rendőrkézre.

'His voice will remain,' Charlie Kirk's widow vows after suspect arrested

'His voice will remain,' Charlie Kirk's widow vows after suspect arrested

Erika Kirk shares photos of her husband's open casket after he was shot and killed in Utah on Wednesday.

