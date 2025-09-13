Durván landolt egy Wizz Air gép Prágában

A gép leszállás közben a kifutópályának csapódott, aminek következtében a törzs egy része megrepedt, de senki sem sérült meg - írja a TN.cz cseh portál.

Další tailstrike v Praze. Airbus A321XLR Wizz Air (G-XLRA), dnešní přistání linky z Londýna/Gatwicku ve 13:39. pic.twitter.com/yLAuEVFcYN — David Záveský (@Dave_JetsPRG) September 11, 2025

Jiří Hannich, a prágai repülőtér szóvivője a lapnak elmondta, hogy egy menetrend szerinti járattal történt az eset, a gép Londonból érkezett Prágába.

Egy cseh közlekedési szakportál, a zdopravy.cz azt írja, hogy néhány hónapon belül ez a második hasonló eset, korábbana Turkish Airlines egyik Airbusa landolt a "fenekén".