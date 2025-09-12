Jókor jön az erősítés: drónvadász harcjárműveket kap a Magyar Honvédség

A londoni DSEI 2025 hadiipari kiállításon mutatták be a Magyar Honvédségnél is hadrenden lévő Lynx (hiúz) harcjármű legújabb változatát. A gyártó Rheinmetall szerint a drónvadász KF41-es a megfelelő válasz a harctereken megjelent legújabb fenyegetésre: olcsón és nagy hatékonysággal képes pusztítani akár a tömegesen támadó robotokat és a precíziós csapásmérő eszközöket.

A KF41 lánctalpasra telepítették a német vállalat Skyranger 35 jelű légvédelmi rendszerével, amelyben összeépítették a felderítéshez és tűzvezetéshez szükséges elektronikai eszközöket egy nagy tűzgyorsaságú, 35 milliméteres gépágyúval. A KDG 35/1000-es fegyver különlegessége, hogy programozható lőszereket tüzel. A cél közelében robbanó gránátok repeszfelhővel szórják be azt akár egy jókora sörétes puska. Ez aztán végzetesen megrongálja a drónt vagy az irányított rakétát, és az vagy felrobban, vagy lezuhan. A próbalövészeteken legfeljebb két-három gránát elég volt ahhoz, hogy végezzenek egy-egy támadó drónnal.

A gyártó szerint az új drónvadász rendkívül hatékony még a kicsi, gyorsan és alacsonyan repülő robotok ellen is. A Skyranger emellett olcsó megoldást is jelent, mivel a 35 mm-es lőszer ára töredéke annak, amibe egy légvédelmi rakéta kerül.

A már említett integrált felderítőrendszer aktív, fázisvezérlésű (AESA) radarja, infravörös érzékelői, nappali és éjszakai kamerái, valamint lézeres távolságmérője lehetővé teszik a körkörös figyelést bármelyik napszakban. A komplexum arra is képes, hogy egyszerre akár több, gyorsan mozgó veszélyforrást azonosítson és kövessen. A tűzvezetés még akkor is pontosan működik, ha az ellenség intenzív elektronikai zavarást alkalmaz, vagy nincs lehetőség a műholdas navigációra.

A drónvadász Lynx Skyranger fegyvertornya készülhet az alapváltozat 30 mm-es gépgyújával, vagy egy erősebb, 35 mm-es fegyverrel.

A Rheinmetall mérnökei azért választották a KF41-et hordozónak, mert ez a lövészpáncélos sokkal nagyobb a túlélőképessége, mint a gumikerekes harcjárművek, ugyanakkor könnyedén tudja tartani a tempót a tankokkal és önjáró lövegekkel. A Lynx védettsége ráadásul pótpáncélzat felszerelésével tovább erősíthető a harci feladatnak megfelelően. Olyan aktív védelmi rendszerrel is ellátták, ami még a becsapódás előtt meg tudja semmisíteni a közeledő rakétákat vagy tüzérségi gránátokat.

A drónvadász Lynx fegyverzetéhez rövid hatótávolságú légvédelmi rakéták is tartoznak, és a Rheinmetall már fejleszt egy kellően hatásos energiafegyvert is. Így lényegében egy többrétegű légvédelmi rendszert hoznak létre, amely 500 métertől 4 kilométerig tud harcolni a levegőből érkező fenyegetések ellen. A legmesszebb lévő célokat rakétákkal támadja, majd a távolság csökkenésével a gépágyú és az energiafegyver következik. Persze a hatalmas tűzerejű KDG 35/1000-es a földön közeledő célpontok ellen is hatásos, mivel lőtávolsága 4 kilométerig terjed és akár páncéltörő gránátot is tüzelhet.

A Skyranger rendszert a 8X8-as kerékképletű Boxer harcjárművek is hordozhatják.

Az Army Recognition szerint a Rheinmetall fejlesztése stratégiai szempontból rendkívül időszerű, hiszen az ukrajnai háború alaposan átformálta a hadviselést. A drónok tömeges megjelenése ugyanúgy kiszolgáltatottá tette a front mögött utánpótlást szállító menetoszlopokat, mint tüzérségi állásokat, vagy az első vonalakban manőverező tankokat. Viszont az olcsó és könnyen gyártható robotok ellen teljesen értelmetlen drága, lassan előállítható légvédelmi rakétákat bevetni, ráadásul ezek egy bizonyos távolságon belül már nem is alkalmazhatók.

Szükség volt tehát egy alacsony költséggel üzemeltethető, kifejezetten rövid távolságokon belül hatékony védelmi fegyverre. A német, az osztrák és a dán haderőben folyik a Skyranger fegyvertorony Boxer kerekes harcjárműre telepített változatának rendszeresítése.

A Magyar Honvédség KF41 Lynx (Hiúz) lövészpáncélosa. Kép: Facebook / honvédelem.hu

Lapértesülések szerint a Magyar Honvédség is tervezi a drónvadász Lynxek beszerzését. A 2023. december 15-én kötött, 30 millió eurós szerződés értelmében a Rheinmetall vállalta, hogy kifejleszti a magyar igényekre szabott, légvédelmi KF41 harcjárművet. Az alapváltozatú lövészpáncélossal megegyező, 30 mm-es gépágyúval felszerelt Skyranger 30-asok még 2 vagy 4 darab kis hatótávolságú, Mistral légvédelmi rakétát is hordoznak majd. A gépágyú maximális lőtávolsága 2500-3000 méter, a rakéták pedig 8 kilométerre lévő célokat támadhatnak. A német cég azt ígéri, hogy az új fegyver 2025 végére, vagy legkésőbb 2026 elejére elérheti a teljes hadrafoghatóságot.