Két újabb embert vett őrizetbe a francia rendőrség az iskolai késelés ügyében

Két újabb embert őrizetbe vettek és előzetes letartóztatásba helyeztek csütörtökön a dél-franciaországi Antibes kertészeti szakközépiskolájában előző nap történt késes támadás ügyében. Az elkövető barátnőjét Normandiában, egy másik feltételezett bűntársát pedig a déli Var megyében állították elő – közölte az illetékes ügyészség.

Mindketten ismertek a hatóságok előtt: 2024-ben vád alá helyezték őket egy tömeggyilkossági tervvel kapcsolatos nyomozás keretében, amelyben az antibes-i támadás fő gyanúsítottját is bebörtönözték. A nyomozók jelenleg azt vizsgálják, hogy a két előállított ember szerepet játszott-e a gyanúsított szerdai tettében – jelentette a FranceInfo hírrádió az ügyészségre hivatkozva.

Az ügy fő gyanúsítottja – aki egy diáklányt és egy tanárnőt késsel megsebesített – a középiskola egy volt 18 éves tanulója, aki júliusig kényszerkezelés alatt állt pszichiátriai zavarok miatt.

A fiú igazságügyi felügyelet alatt állt, és néhány nappal ezelőtt volt meghallgatáson.

A tizenéves elkövetőt 2024 áprilisában letartóztatták, miután a gyermekpszichiátere az aggodalomra okot adó kijelentései miatt bejelentést tett az illetékes hatóságoknál, miszerint az akkor 16 éves fiú tömeggyilkosságot tervezett egy középiskolában. Két hónappal később a még kiskorú fiút „bűncselekmények dicsőítése” miatt vád alá helyezték. A dél-franciaországi Grasse ügyészsége szerint tervének nem volt „vallási vonatkozása”.

A rendőrök az otthonában a falakra rajzolt horogkereszteket, valamint golyóálló mellényt és éles fegyvereket találtak. A Nice-Matin regionális napilap szerint az elkövető kifejezte rajongását Anders Breivik, a Norvégiában tömeggyilkosságért elítélt szélsőjobboldali aktivista iránt.