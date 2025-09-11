ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.51
usd:
333.58
bux:
102284.12
2025. szeptember 11. csütörtök Teodóra
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

Két újabb embert vett őrizetbe a francia rendőrség az iskolai késelés ügyében

Infostart / MTI

A két elfogott ember nem ismeretlen a törvény számára, rendőrök még vizsgálják, hogy volt-e közük a késes támadáshoz.

Két újabb embert őrizetbe vettek és előzetes letartóztatásba helyeztek csütörtökön a dél-franciaországi Antibes kertészeti szakközépiskolájában előző nap történt késes támadás ügyében. Az elkövető barátnőjét Normandiában, egy másik feltételezett bűntársát pedig a déli Var megyében állították elő – közölte az illetékes ügyészség.

Mindketten ismertek a hatóságok előtt: 2024-ben vád alá helyezték őket egy tömeggyilkossági tervvel kapcsolatos nyomozás keretében, amelyben az antibes-i támadás fő gyanúsítottját is bebörtönözték. A nyomozók jelenleg azt vizsgálják, hogy a két előállított ember szerepet játszott-e a gyanúsított szerdai tettében – jelentette a FranceInfo hírrádió az ügyészségre hivatkozva.

Az ügy fő gyanúsítottja – aki egy diáklányt és egy tanárnőt késsel megsebesített – a középiskola egy volt 18 éves tanulója, aki júliusig kényszerkezelés alatt állt pszichiátriai zavarok miatt.

A fiú igazságügyi felügyelet alatt állt, és néhány nappal ezelőtt volt meghallgatáson.

A tizenéves elkövetőt 2024 áprilisában letartóztatták, miután a gyermekpszichiátere az aggodalomra okot adó kijelentései miatt bejelentést tett az illetékes hatóságoknál, miszerint az akkor 16 éves fiú tömeggyilkosságot tervezett egy középiskolában. Két hónappal később a még kiskorú fiút „bűncselekmények dicsőítése” miatt vád alá helyezték. A dél-franciaországi Grasse ügyészsége szerint tervének nem volt „vallási vonatkozása”.

A rendőrök az otthonában a falakra rajzolt horogkereszteket, valamint golyóálló mellényt és éles fegyvereket találtak. A Nice-Matin regionális napilap szerint az elkövető kifejezte rajongását Anders Breivik, a Norvégiában tömeggyilkosságért elítélt szélsőjobboldali aktivista iránt.

Kezdőlap    Külföld    Két újabb embert vett őrizetbe a francia rendőrség az iskolai késelés ügyében

rendőrség

iskola

franciaország

őrizetbe vétel

nyomozás

késelés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Lengyelország lezárta a légterét a keleti határainál

Lengyelország lezárta a légterét a keleti határainál

Repüléstilalmi övezetet hoztak létre a lengyel hatóságok a fehérorosz és az ukrán határ mentén – közölték Varsóban.
 

A lengyelországi dróntámadás miatt összeül az ENSZ Biztonsági Tanácsa

Lettország lezárja a légteret az Oroszországi Föderáció és Fehéroroszország határán

Csehország helikopteres egységet küld Lengyelországba az orosz drónfenyegetés miatt

Furcsa fordulat: a fehéroroszok szóltak a lengyeleknek a támadó orosz drónokról

Donald Trump pár sorral intézte el a lengyelországi drón-incidenst

VIDEÓ
Az új legfőbb ügyész a szervezet céljairól és feladatairól. Nagy Gábor Bálint, Inforádió, Aréna
Macron: Lemondás vagy új választások? Fejérdy Gergely, Inforádió, Aréna
Peking, Washington és a körkörös Európai Unió. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.12. péntek, 18:00
Rókusfalvy Pál
nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Adok-kapok a javából: irdatlan kardcsörtetés kerekedett Magyarország szomszédjában

Adok-kapok a javából: irdatlan kardcsörtetés kerekedett Magyarország szomszédjában

A boszniai Szerb Köztársaság kitiltotta területéről Natasa Pirc Musar szlovén köztársasági elnököt és Tanja Fajon külügyminisztert válaszul arra, hogy a szlovén kormány csütörtöki ülésén kitiltotta az ország területéről Milorad Dodikot, a boszniai szerbek tisztségétől megfosztott elnökét (címlapképünkön).

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egyre közelebb a kamatvágás: súlyos adatok érkeztek a világ legerősebb gazdaságából

Egyre közelebb a kamatvágás: súlyos adatok érkeztek a világ legerősebb gazdaságából

Az Egyesült Államok munkaerőpiacán újabb figyelmeztető jel érkezett: a múlt héten 263 ezerre nőtt azok száma, akik először igényeltek munkanélküli segélyt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
FBI release images of 'person of interest' in Charlie Kirk shooting

FBI release images of 'person of interest' in Charlie Kirk shooting

With the gunman at large, the FBI offers a $100,000 reward for information. Officials earlier said they found a rifle in a nearby wooded area.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 11. 17:23
Megvan a gyilkos fegyver - közölte az FBI
2025. szeptember 11. 15:37
Fehéroroszország elengedett több mint ötven politikai foglyot
×
×
×
×