Lekapcsolták a cseh sztrádák hírhedt Forma–1-es fantomját

Évek óta bukkant fel időről időre egy piros, Ferrari-festésű versenyautó a cseh autópályákon, most azonban a rendőrség végre elfogta a sofőrt – írja a BBC nyomán az Index.

A hatóságok a legutóbbi észlelés után követték a járművet, amelyet a Prágától mintegy 60 kilométerre fekvő Buk faluban találtak meg. A helyi médiában vasárnap reggel megjelent felvételeken jól látható, amint az autó a D4-es autópályán száguld, majd megáll tankolni. A kocsit vezető 51 éves férfit otthonában tartóztatták le, miután rövid ideig ellenállt, és a garázsa előtt ülve, versenyzői overallban és sisakban vitatkozott a rendőrökkel, akik szerinte „jogtalanul tartózkodtak magánterületén”. Végül mégis engedett, és előállították.

A férfi a kihallgatáson nem volt hajlandó válaszolni a rendőrök kérdéseire. Fia a helyi sajtónak úgy nyilatkozott, hogy a házat több tucat rendőrautó és egy helikopter vette körbe, ami szerinte

„aránytalan reakció egy állítólagos közlekedési szabálysértésre”.

A rendőrség már 2019-ben is találkozott a „fantompilótával”, amikor videók kezdtek el keringeni róla az interneten. Akkor sikerült beazonosítani a jármű tulajdonosát, aki tagadta, hogy valaha autópályán vezette volna. A sofőr sisakja miatt sokáig lehetetlen volt bizonyítani, ki ült a volánnál.

Bár a köznyelvben „Ferrari Forma–1-es autóként” emlegetik, a szakportál auto.cz szerint valójában egy Dallara GP2/08-ról van szó – egy olyan modellről, amelyet az olasz gyártó a GP2-sorozathoz fejlesztett ki, a Forma–1 előszobájának számító versenysorozathoz.

Az autó tulajdonosát most többek között azért bírságolhatják meg, mert olyan járművel közlekedett az autópályán, amelynek nincsenek fényszórói, irányjelzői és rendszámtáblája. Emellett vezetői engedélyének bevonása is kilátásban van.