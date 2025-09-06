ARÉNA
2025. szeptember 6. szombat
Mark Carney újonnan beiktatott kanadai miniszterelnök, a Liberális Párt elnöke sajtótájékoztatót tart az eskütétele után Ottawában 2025. március 14-én. Carney Justin Trudeau-t váltja a kormányfői poszton.
Nyitókép: MTI/EPA/Spencer Colby

Új dolgot eszelt ki Kanada Oroszország ellen

Infostart / MTI

"Putyin idézte elő ezt a háborút. Ő az oka az öldöklésnek, nem ő fogja diktálni a béke feltételeit" - fogalmazott az ország kormányfője.

Új szankciós csomagot készítenek elő Oroszországgal szemben Ukrajna szövetségesei - jelentette ki pénteken Mark Carney kanadai miniszterelnök egy sajtótájékoztatón.

A kormányfő szavai szerint Kanadának és Ukrajna többi szövetségesének fenn kell tartani a "maximális nyomást" Moszkván. Ez magában foglal majd új szankciókat Oroszországgal szemben, az ukrán erők felfegyverzését, illetve Ukrajna támogatását akkor, "amikor majd véget érnek az összecsapások" - mondta.

"(Vlagyimir) Putyin (orosz elnök) idézte elő ezt a háborút. Ő az oka az öldöklésnek, nem ő fogja diktálni a béke feltételeit" - fogalmazott Carney egy kérdésre válaszolva a The Canadian Press kanadai hírügynökség jelentése szerint Mississauga városban.

Carney szóvivője csütörtökön elmondta: a kanadai kormányfő jelezte a szövetségeseknek egy virtuális tanácskozón, hogy Kanada hajlandó "közvetlen és bővíthető katonai segítséget" nyújtani Ukrajnának a tűzszünet után.

Emmanuel Macron francia elnök akkor azt jelentette be a megbeszélés után, hogy a jelenlegi helyzet szerint összesen huszonhat ország lenne hajlandó békefenntartókat küldeni Ukrajnába egy tűzszüneti, illetve békemegállapodás biztosítására.

Vlagyimir Putyin pénteken Vlagyivosztokban, a Keleti Gazdasági Fórum plenáris ülésén figyelmeztetett: az orosz hadsereg számára azonnal törvényes célponttá válnak Ukrajnában megjelenő külföldi csapatok, különösen amíg még tartanak a harci cselekmények.

