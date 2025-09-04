Videón, ahogy elkaszálta a sorompót, majd megállt a síneken az idős sofőr, miközben jött a vonat

Figyelmen kívül hagyta a tilos jelzést és letörte a vasúti átjáró sorompóját egy Opel 81 éves sofőrje a lengyelországi Granowóban – írja a Vezess.hu.

Az idős sofőr ezután tisztázatlan okból megállt a síneken, így alig néhány másodperccel később a Poznań és Wolsztyn között közlekedő vonat nagy sebességgel az autó hátuljába rohant.

A vérfagyasztó jelenetet a lengyel vasút térfigyelő kamerája is rögzítette:

Az autó hátulja szinte eltűnt az ütközés következtében. Az idős sofőr is megsérült, kórházba szállították. A baleset következtében közel 2 órára megállt a vasúti forgalom, a vonalon pótlóbuszok közlekedtek a helyi lapok beszámolói alapján. A vasúttársaság közölte, az incidens előtt nem volt probléma az átjárót biztosító berendezések működésével.

A gyors beavatkozást egy szemtanú segítette, aki a sorompóra felragasztott sárga matricán feltüntetett azonosítószámot bediktálva hívta a segélyhívót, ezáltal a mentőszolgálat azonnal a baleset helyszínére tudta küldeni a segítséget.