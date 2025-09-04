ARÉNA
A railroad crossing with the gate closed as a freight train passes eastbound from Los Angeles through the Southern California desert at Kelso Junction located in the Mojave Desert in eastern San Bernardino County, California.
Nyitókép: Art Wager/Getty Images

Videón, ahogy elkaszálta a sorompót, majd megállt a síneken az idős sofőr, miközben jött a vonat

Infostart

Egy idős, 81 éves lengyel sofőr letörte a sorompót egy vasúti átjáróban, majd hirtelen megállt. Pár pillanattal később a vonat is megérkezett, az ütközés borítékolható volt.

Figyelmen kívül hagyta a tilos jelzést és letörte a vasúti átjáró sorompóját egy Opel 81 éves sofőrje a lengyelországi Granowóban – írja a Vezess.hu.

Az idős sofőr ezután tisztázatlan okból megállt a síneken, így alig néhány másodperccel később a Poznań és Wolsztyn között közlekedő vonat nagy sebességgel az autó hátuljába rohant.

A vérfagyasztó jelenetet a lengyel vasút térfigyelő kamerája is rögzítette:

Az autó hátulja szinte eltűnt az ütközés következtében. Az idős sofőr is megsérült, kórházba szállították. A baleset következtében közel 2 órára megállt a vasúti forgalom, a vonalon pótlóbuszok közlekedtek a helyi lapok beszámolói alapján. A vasúttársaság közölte, az incidens előtt nem volt probléma az átjárót biztosító berendezések működésével.

A gyors beavatkozást egy szemtanú segítette, aki a sorompóra felragasztott sárga matricán feltüntetett azonosítószámot bediktálva hívta a segélyhívót, ezáltal a mentőszolgálat azonnal a baleset helyszínére tudta küldeni a segítséget.

