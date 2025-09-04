Taktikát váltanak az oroszok, ami átalakíthatja a harcokat Ukrajnában

Az orosz oldal szerint teljes átalakulás vár a harcokra Ukrajnában, miután a drónok használatában új taktikát vetettek be – írja az Mk.ru beszámolója alapján a Portfolio. Az orosz lap szerint Moszkva a nyáron döntött a stratégia megváltoztatása mellett, mindez azt jelenti, hogy a hátországot és az utánpótlási útvonalakat támadják, ám emellett a frontvonal közelében is egyre gyakrabban alkalmazzák.

Mindemellett a légierő is növelte a siklóbombás támadások számát, kifejezetten a közlekedési infrastruktúrát véve célba.

Alekszandr Szladkov katonai tudósító, az Oroszországi Föderáció Védelmi Minisztériuma alatt működő Köztanács tagja szerint elsősorban a parancsnoki központok és a lőszerraktárak elleni támadások szaporodtak meg, elmondása szerint csak szeptember 4-re virradóra összesen három helyen hajtottak végre ilyen támadást a frontvonal közelében. Támadták Harkiv megye fő útvonalait, továbbá Szumi és Poltava térségében is hasonló célpontokra csaptak le. A találatok több közúti hidat is megsemmisítettek, megnehezítve ezzel az ukrán utánpótlást.

Az orosz katonai tudósító szerint a taktika lényege, hogy a frontvonal egy bizonyos szakaszát blokád alá helyezik a levegőből, hátulról pedig elvágják, nem engedve senkit sem kijutni, sem bejutni.

Hozzátette, ennek részeként egyetlen járműre akár több helikopter is támadhat. Szerinte ez a taktika biztosítja a folyamatos haladást, és hamarosan már támadásokra se lesz szükség a frontvonalon. A jövőben ezt a taktikai váltást nagy részben az fogja biztosítani, hogy a drónok gyártása erőteljesen felpörgött Oroszországban, ez pedig a jövőben még nagyobb támadásokat fog lehetővé tenni.