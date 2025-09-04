ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.86
usd:
337.51
bux:
104462.87
2025. szeptember 4. csütörtök Rozália
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Taktikát váltanak az oroszok, ami átalakíthatja a harcokat Ukrajnában

Infostart

Az oroszok főként a légi támadásokra helyezték a hangsúlyt a közelmúltban, főként a közlekedési infrastruktúrát célozva, hogy így vágják el a védőket az utánpótlástól.

Az orosz oldal szerint teljes átalakulás vár a harcokra Ukrajnában, miután a drónok használatában új taktikát vetettek be – írja az Mk.ru beszámolója alapján a Portfolio. Az orosz lap szerint Moszkva a nyáron döntött a stratégia megváltoztatása mellett, mindez azt jelenti, hogy a hátországot és az utánpótlási útvonalakat támadják, ám emellett a frontvonal közelében is egyre gyakrabban alkalmazzák.

Mindemellett a légierő is növelte a siklóbombás támadások számát, kifejezetten a közlekedési infrastruktúrát véve célba.

Alekszandr Szladkov katonai tudósító, az Oroszországi Föderáció Védelmi Minisztériuma alatt működő Köztanács tagja szerint elsősorban a parancsnoki központok és a lőszerraktárak elleni támadások szaporodtak meg, elmondása szerint csak szeptember 4-re virradóra összesen három helyen hajtottak végre ilyen támadást a frontvonal közelében. Támadták Harkiv megye fő útvonalait, továbbá Szumi és Poltava térségében is hasonló célpontokra csaptak le. A találatok több közúti hidat is megsemmisítettek, megnehezítve ezzel az ukrán utánpótlást.

Az orosz katonai tudósító szerint a taktika lényege, hogy a frontvonal egy bizonyos szakaszát blokád alá helyezik a levegőből, hátulról pedig elvágják, nem engedve senkit sem kijutni, sem bejutni.

Hozzátette, ennek részeként egyetlen járműre akár több helikopter is támadhat. Szerinte ez a taktika biztosítja a folyamatos haladást, és hamarosan már támadásokra se lesz szükség a frontvonalon. A jövőben ezt a taktikai váltást nagy részben az fogja biztosítani, hogy a drónok gyártása erőteljesen felpörgött Oroszországban, ez pedig a jövőben még nagyobb támadásokat fog lehetővé tenni.

Kezdőlap    Külföld    Taktikát váltanak az oroszok, ami átalakíthatja a harcokat Ukrajnában

oroszország

ukrajna

változás

drón

hadviselés

taktika

orosz-ukrán háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Emmanuel Macron nagy bejelentést tett: indulnának a külföldi egyenruhások Ukrajnába

Emmanuel Macron nagy bejelentést tett: indulnának a külföldi egyenruhások Ukrajnába

A jelenlegi helyzet szerint huszonhat ország lenne hajlandó békefenntartókat küldeni Ukrajnába egy tűzszüneti, illetve békemegállapodás biztosítására – közölte Emmanuel Macron francia elnök.
 

Donald Trump súlyos kijelentést tett Európáról és az orosz olajról

Bendarzsevszkij Anton: Oroszország időhúzásra játszik, és lehetetlen dolgokat követel

Kényszerleszállást hajtott végre a spanyol kormányfő Párizsba induló gépe

Taktikát váltanak az oroszok, ami átalakíthatja a harcokat Ukrajnában

VIDEÓ
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Elstartolt az Otthon Start program, itt vannak a részletek. Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ELTE útja az európai egyetemi elitbe? Darázs Lénárd, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.05. péntek, 18:00
Vasas Gábor
a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Túl drága lett az étterem, inkább otthon főznek az emberek

Túl drága lett az étterem, inkább otthon főznek az emberek

Az otthoni főzés népszerűsége meghaladja a járvány alatti szintet, ami kedvez az élelmiszeripari vállalatoknak a jelenlegi gazdasági helyzetben - írta a Bloomberg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hétvégén ismét megmozdul a főváros: mutatjuk, hol lesznek útlezárások a futók miatt

Hétvégén ismét megmozdul a főváros: mutatjuk, hol lesznek útlezárások a futók miatt

Futóverseny miatt útlezárások lesznek Budapesten vasárnap, a korlátozások főképp a pesti és a budai alsó rakpartokat, valamint a Szabadsághidat érintik.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Five Portuguese nationals among the 16 Lisbon funicular victims

Five Portuguese nationals among the 16 Lisbon funicular victims

The company operating the capital's funiculars says it's investigating claims the vehicle was given the all-clear on the day of the crash.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 4. 19:18
Elásnák a csatabárdot a kormánypártok, de már a németek 75 százaléka elégedetlen a koalícióval
2025. szeptember 4. 19:07
Donald Trump súlyos kijelentést tett Európáról és az orosz olajról
×
×
×
×