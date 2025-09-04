ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.14
usd:
337.92
bux:
104203.8
2025. szeptember 4. csütörtök Rozália
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
A lengyel légierő F-16-os vadászgépe.
Nyitókép: X / Lockheed Martin

Ismeretlen drónok miatt riasztották a légierőt Lengyelországban

Infostart / MTI

Két légi eszköz megsértette Lengyelország légterét keleti irányból, emiatt lengyel és szövetséges vadászgépek szálltak fel - erősítette meg szerdai sajtóértekezletén Wieslaw Kukula lengyel vezérkari főnök.

A szerdára virradóan történt incidenst először aznap este Karol Nawrocki lengyel elnök említette a washingtoni látogatása során a TV Republika lengyel konzervatív hírtelevíziónak adott interjúban.

"Sajnos volt egy olyan helyzet, amikor kétszer is megsértették a lengyel légteret" - erősítette meg csütörtöki sajtóértekezletén Kukula. Hozzátette: a légtérsértésnek "nem lett következménye", a lengyel légvédelem "teljes ellenőrzés alatt tartotta a helyzetet".

Újságírói kérdésre a vezérkari főnök kifejtette: két drónról volt szó, amelyek egy idő után elhagyták a lengyel légteret.

A lengyel hadsereg "bizonyos jó következtetéseket vont le", miután augusztus végén Kelet-Lengyelországban lezuhant és felrobbant egy orosz drón - idézte fel Kukula. Közölte: a lengyel légvédelem az utóbbi napokban "jelentős többleteszközöket" vetett be, a szerda éjjeli légvédelemi műveletbe a holland misszió keretében Lengyelországban szeptember elejétől állomásozó F-35-ös vadászgép is bekapcsolódott.

Kezdőlap    Külföld    Ismeretlen drónok miatt riasztották a légierőt Lengyelországban

lengyelország

légierő

légtérsértés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Panyi Miklós: az árkorlát és az értékbecslés is garancia a túlárazás ellen az Otthon Start Programban

Panyi Miklós: az árkorlát és az értékbecslés is garancia a túlárazás ellen az Otthon Start Programban

Az Otthon Start Program első napjainak kiugró sikeréről számolt be Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszterhelyettes az InfoRádió Aréna című műsorában. Beszélt a bankok versenyéről, a beépített garanciák jelentőségéről, az építőipari kapacitásokról és a program albérletpiacra gyakorolt kedvező hatásairól is.
 

Ingatlan.com: főképp a kis lakások forgalmát lendítheti föl az Otthon Start

VIDEÓ
Elstartolt az Otthon Start program, itt vannak a részletek. Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ELTE útja az európai egyetemi elitbe? Darázs Lénárd, Inforádió, Aréna
Német válaszutak: a menekültkérdéstől a sorkatonaságig. Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.04. csütörtök, 18:00
Salát Gergely
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Drasztikus lépést követelnek a bajba jutott ázsiai vállalatok

Drasztikus lépést követelnek a bajba jutott ázsiai vállalatok

Az USA-ba exportáló indiai vállalatok súlyos piacvesztésről számolnak be a Donald Trump amerikai elnök által kivetett 50 százalékos vámok miatt, ezért azt kérik a jegybanktól, hogy a jelenleginél magasabb, technikai árfolyamon válthassák át dollárbevételüket - számolt be róla a Bloomberg. Az intézkedés javítaná a vállalatok ár-versenyképességét és limitálná a vámok által okozott károkat. Eközben a kormány sem tétlenkedik, adócsökkentéssel igyekszik enyhíteni a károkat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Döbbenetes eredmény: 13 év után nyert tornán meccset ez a kosárcsapat

Döbbenetes eredmény: 13 év után nyert tornán meccset ez a kosárcsapat

Nagy-Britannia kosárlabda-válogatottja 12 év után aratott újra győzelmet kosár Eb-n, miután meglepetésre 89-83-ra legyőzte Montenegrót.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Funicular crash that killed 16 is 'one of biggest tragedies' in recent history, Portugal's PM says

Funicular crash that killed 16 is 'one of biggest tragedies' in recent history, Portugal's PM says

Lisbon's mayor says the Portuguese capital "needs answers", as police work to identify the victims of the crash.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 4. 14:42
Autóbusz súlyos balesete London belvárosában – képek
2025. szeptember 4. 13:19
Oroszország veszélyt jelent Európára és a világra - közölte a NATO főtitkára
×
×
×
×