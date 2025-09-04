Ismeretlen drónok miatt riasztották a légierőt Lengyelországban

A szerdára virradóan történt incidenst először aznap este Karol Nawrocki lengyel elnök említette a washingtoni látogatása során a TV Republika lengyel konzervatív hírtelevíziónak adott interjúban.

"Sajnos volt egy olyan helyzet, amikor kétszer is megsértették a lengyel légteret" - erősítette meg csütörtöki sajtóértekezletén Kukula. Hozzátette: a légtérsértésnek "nem lett következménye", a lengyel légvédelem "teljes ellenőrzés alatt tartotta a helyzetet".

Újságírói kérdésre a vezérkari főnök kifejtette: két drónról volt szó, amelyek egy idő után elhagyták a lengyel légteret.

A lengyel hadsereg "bizonyos jó következtetéseket vont le", miután augusztus végén Kelet-Lengyelországban lezuhant és felrobbant egy orosz drón - idézte fel Kukula. Közölte: a lengyel légvédelem az utóbbi napokban "jelentős többleteszközöket" vetett be, a szerda éjjeli légvédelemi műveletbe a holland misszió keretében Lengyelországban szeptember elejétől állomásozó F-35-ös vadászgép is bekapcsolódott.