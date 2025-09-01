ARÉNA
Nyitókép: Facebook/Burming Man Project

Meggyilkoltak egy férfit a fesztiválon

Infostart

Egy férfit holtan találtak a nevadai Black Rock sivatagban tartott Burning Man fesztiválon, a rendőrség gyilkosság gyanúja miatt indított nyomozást

Szombat este, a fesztivál egyik központi eseménye, a nevét adó hatalmas emberszobor elégetése alatt egy résztvevő felkereste a megyei seriffhelyettest azzal, hogy talált egy férfit, aki vértócsában fekszik a földön – írja a 24.hu az Independent alapján.

Több fesztiválozót kihallgattak. A rendőrség szerint az eset „egyedi bűncselekménynek” tűnik, ám figyelmeztették a résztvevőket, hogy maradjanak éberek a szeptember elsejéig tartó fesztiválon. A seriff hivatala azt közölte, különösen bonyolult a nyomozás ebben az esetben, ugyanis a bűncselekmény egy olyan városban történt, amelyet a fesztivál idejére építettek fel, és a hét közepére el fog tűnni.

A hírhedt összművészeti fesztivál 2023-ban belefulladt a sárba, és az idei kiadást is porviharok és heves esőzések sújtották, ami miatt volt, hogy ideiglenesen a programokat le kellett állítani. A Burning Man-en 2024-ben és 2023-ban is történt haláleset. Tavaly egy nő halt meg ismeretlen okból, tavalyelőtt pedig egy 32 éves férfi holttestére találtak rá egy óriási vihar után.

Külföld

