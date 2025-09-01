Elon Musk Németország végéről posztolt

Elon Musk, a Tesla vezérigazgatója ismét beleszólt a német belpolitikába, most a szeptember 14-én esedékes választásokhoz szólt hozzá. „Németország vagy az AfD-t választja, vagy ez lesz Németország vége” – írta az üzletember az X-en, írja a Die Welt országos német napilapra hivetkozva az Index.

Musk bejegyzése egy angol nyelvű beszámolóra reagált, amely a kölni pártok között létrejött megállapodásról szólt. Hét párt vállalta, hogy nem folytat választási kampányt a migránsok kárára, és nem fogja őket megalázni. Egyedül az AfD nem csatlakozott ehhez a megállapodáshoz.

Ez nem az első eset, hogy a techmilliárdos választási ajánlásokat tesz. A februári német szövetségi választások előtt Musk a következőt gondolatot osztotta meg a követőivel:

Az üzletember beszélgetéseket is folytatott Alice Weidel AfD-elnökkel, és videókapcsolaton keresztül választási rendezvényeken is részt vett.

Elon Musk több alkalommal is kifejtette, hogy miért áll ki az Alternatíva Németországért (AfD) párt mellett. Példának okáért saját bőrén tapasztalta meg a német bürokrácia problémáit. A Berlin melletti Tesla-gyár esetében 25 ezer oldalnyi papírt kellett kitölteni, és mindegyiket le kellett pecsételni. Ezért támogatja az AfD bürokráciacsökkentő programját.

Ezen felül az AfD szerinte reálisan közelíti meg a bevándorláskérdést. Weidellel való beszélgetésében párhuzamot vont az amerikai helyzet és a német között, mondván: „ugyanez történt az elmúlt években az Egyesült Államokban is”.

Emellett egyetért az AfD kritikájával a német oktatási rendszer romlásáról, különösen a „gender studies” túlsúlyával kapcsolatban. Szerinte Németországot is erősen megfertőzte a „woke-agyvírus”.

Az AfD támogatottsága jelentős ugrást mutat: míg a 2020-as önkormányzati választásokon még csak körülbelül 5 százalékon állt Észak-Rajna-Vesztfáliában, most sokkal erősebb pozícióból indul. Lembcke politológus szerint a párt elsősorban azokban a vidéki térségekben számíthat növekedésre, ahol a lakosság úgy érzi, nem számíthatnak a politikusok segítségére. A Ruhr-vidéken várhatóan több városi tanácsban is képviseletet szerez majd.

A pártváltók elemzése különösen figyelemreméltó: azok a szavazók, akik a februári szövetségi választáson a CDU-ról vagy SPD-ről az AfD-re váltottak, nagyrészt munkás- és alkalmazotti rétegből kerülnek ki. Ezek a korábbi hagyományos szociáldemokrata bázisok ma különösen a Ruhr-térségben képezik az AfD-siker alapját.