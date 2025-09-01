ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.39
usd:
337.83
bux:
103713.16
2025. szeptember 1. hétfő Egon, Egyed
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Elon Musk, a kormányzati hatékonysági munkacsoport (Department of Government Efficiency - DOGE) vezetője az amerikai elnök kabinetülésén a washingtoni Fehér Házban 2025. március 24-én. A sapka feliratának jelentése: Trumpnak mindenben igaza volt.
Nyitókép: Samuel Corum

Elon Musk Németország végéről posztolt

Infostart

Elon Musk a szeptember 14-én tartandó észak-rajna-vesztfáliai önkormányzati választások előtt újra az AfD mellett kampányol. A közvélemény-kutatók jelentős jobbratolódást várnak a helyi választásokon, különösen a korábbi SPD-fellegvárban, a Ruhr-vidéken.

Elon Musk, a Tesla vezérigazgatója ismét beleszólt a német belpolitikába, most a szeptember 14-én esedékes választásokhoz szólt hozzá. „Németország vagy az AfD-t választja, vagy ez lesz Németország vége” – írta az üzletember az X-en, írja a Die Welt országos német napilapra hivetkozva az Index.

Musk bejegyzése egy angol nyelvű beszámolóra reagált, amely a kölni pártok között létrejött megállapodásról szólt. Hét párt vállalta, hogy nem folytat választási kampányt a migránsok kárára, és nem fogja őket megalázni. Egyedül az AfD nem csatlakozott ehhez a megállapodáshoz.

Ez nem az első eset, hogy a techmilliárdos választási ajánlásokat tesz. A februári német szövetségi választások előtt Musk a következőt gondolatot osztotta meg a követőivel:

Az üzletember beszélgetéseket is folytatott Alice Weidel AfD-elnökkel, és videókapcsolaton keresztül választási rendezvényeken is részt vett.

Elon Musk több alkalommal is kifejtette, hogy miért áll ki az Alternatíva Németországért (AfD) párt mellett. Példának okáért saját bőrén tapasztalta meg a német bürokrácia problémáit. A Berlin melletti Tesla-gyár esetében 25 ezer oldalnyi papírt kellett kitölteni, és mindegyiket le kellett pecsételni. Ezért támogatja az AfD bürokráciacsökkentő programját.

Ezen felül az AfD szerinte reálisan közelíti meg a bevándorláskérdést. Weidellel való beszélgetésében párhuzamot vont az amerikai helyzet és a német között, mondván: „ugyanez történt az elmúlt években az Egyesült Államokban is”.

Emellett egyetért az AfD kritikájával a német oktatási rendszer romlásáról, különösen a „gender studies” túlsúlyával kapcsolatban. Szerinte Németországot is erősen megfertőzte a „woke-agyvírus”.

Az AfD támogatottsága jelentős ugrást mutat: míg a 2020-as önkormányzati választásokon még csak körülbelül 5 százalékon állt Észak-Rajna-Vesztfáliában, most sokkal erősebb pozícióból indul. Lembcke politológus szerint a párt elsősorban azokban a vidéki térségekben számíthat növekedésre, ahol a lakosság úgy érzi, nem számíthatnak a politikusok segítségére. A Ruhr-vidéken várhatóan több városi tanácsban is képviseletet szerez majd.

A pártváltók elemzése különösen figyelemreméltó: azok a szavazók, akik a februári szövetségi választáson a CDU-ról vagy SPD-ről az AfD-re váltottak, nagyrészt munkás- és alkalmazotti rétegből kerülnek ki. Ezek a korábbi hagyományos szociáldemokrata bázisok ma különösen a Ruhr-térségben képezik az AfD-siker alapját.

Kezdőlap    Külföld    Elon Musk Németország végéről posztolt

németország

tartományi választás

elon musk

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértők az Otthon Start Programról: két fő körülményen múlhat, hogy melyik bankot választják az érdeklődők

Szakértők az Otthon Start Programról: két fő körülményen múlhat, hogy melyik bankot választják az érdeklődők

Nagy verseny van a bankok között, hogy minél több Otthon Start lakáshiteles ügyfelük legyen. A konstrukció szabályain persze nem tudnak változtatni, de van mozgásterük a jó ajánlatokhoz – erről beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Ginzer Ildikó, az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese és Florova Anna, az OTP Bank lakossági hitelezési területének vezetője, ügyvezető igazgató.
 

Otthon Start Program: sorra jönnek a bankok ajánlatai, van, ahol jobb a kamat a vártnál is

Orbán Viktor: elindult, startolj rá!

Már látszik, hol épülhetnek új lakások az Otthon Start hatására

VIDEÓ
Otthon Start: A bankok gyors ügyintézést ígérnek. Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A 403. billentyű – és ami előtte volt, meg ami utána jön. Presser Gábor, Inforádió, Aréna
Trump és a háborúk. Barátot akarsz Washingtonban? Vegyél kutyát! Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.02. kedd, 18:00
Darázs Lénárd
az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Komoly megtorlással fenyeget Zelenszkij, Brüsszel már tervezi a katonák bevetését - Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Komoly megtorlással fenyeget Zelenszkij, Brüsszel már tervezi a katonák bevetését - Ukrajnai háborús híreink hétfőn

A háború utáni biztonsági garanciák részeként Európa "meglehetősen pontos terveken" dolgozik katonai csapatok bevetésére – mondta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a Financial Timesnak adott, vasárnap megjelent interjújában. Von der Leyen szerint Donald Trump több ízben arról biztosította az európai vezetőket, hogy amerikai jelenlét is erősíteni fogja a mechanizmust. Miután vasárnapra virradóra Ukrajna-szerte mintegy 60 ezren maradtak áram nélkül több orosz dróntámadás következtében, Volodimir Zelenszkij megtorlás gyanánt "újabb mélységi csapásokat" helyezett kilátásba Oroszország ellen. Mint kiderült, az ukrán elnök ezen a héten csütörtökön európai vezetőkkel fog tárgyalni Ukrajna biztonsági garanciáiról. Mindeközben Vlagyimir Putyin orosz elnök Kínában, a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) vasárnap indult csúcstalálkozójának keretében kezet rázott kínai és indiai kollégájával, Hszi Csin-pinggel, illetve Narendra Modival. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Éhezők viadala Magyarországon: egyre súlyosabb a helyzet, kódolva van a társadalmi katasztrófa?

Éhezők viadala Magyarországon: egyre súlyosabb a helyzet, kódolva van a társadalmi katasztrófa?

Összesen 2,3 milliárd ember éhezik ma a világban, ami a népesség 28 százalékát jelenti. De vajon miért és meddig romolhat ez a tendencia? Mutatjuk!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
More than 800 killed after strong quake hits Afghanistan

More than 800 killed after strong quake hits Afghanistan

There are fears the death toll will rise significantly as the area is remote and mountainous, making rescue operations difficult.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 1. 18:57
Sürgősen előre hozott választás jöhet Franciaországban – ezt a két forgatókönyvet valószínűsít a szakértő
2025. szeptember 1. 17:48
Ennek a hírnek nem fognak örülni a Harry Potter-rajongók – a korábbi rendező kitálalt
×
×
×
×