2025. augusztus 30. szombat
GeldbĂśrse, Euro Geldscheine und BĂźrgergeld in Deutschland
Nyitókép: Stadtratte/Getty Images

Nyilvános a német szociális segélyek listája: a Mohammedek már vezetnek a Michaelek előtt

Infostart

Keresztnevük alapján nem német állampolgárságúak vezetik az úgynevezett Bürgergeld-támogatásban részesülők számát Németországban. Az erről szóló adatokat az AfD kérése nyomán a munkaügyi minisztérium hozta nyilvánosságra.

A Bürgergeld, azaz a szociális segélyben részesülők rendszere tulajdonképpen bevezetésekor sem volt teljesen újkeletű, ugyanis a korábbi Hartz-IV támogatási rendszert pótolta. A 2023 januárjában bevezetett juttatás szerint az arra rászorultak a megélhetés biztosítása érdekében havi 502 eurós segélyben részesültek. 2024 elején a kormány ezt a támogatást 563 euróra emelte, és az összeg ma is ennyi.

Változott viszont az adott kormány hozzáállása. Mig az Olaf Scholz vezette hárompárti koalíció az SPD-vel és a Zöldek Pártjával az élen a segély rendíthetetlen híve volt, a májusban hivatalba lépett Friedrich Merz konzervatív kancellár inkább elleni azt, vagy legalábbis az abban részesülők körét csökkenteni akarja. Ennek fő oka a menekültek magas száma, különös tekintettel arra, hogy közülük is többen részesülnek a juttatásban.

Közvetve ezt erősítette meg az a lista, amelyet a munkaügyi minisztérium hozott nyilvánosságra. A Bild című lap szerint a minisztérium ezt nem önszántából, hanem az ellenzéki AfD parlamenti frakciójának felkérésére tette. Az illegális bevándorlás elleni harcot zászlajára tűző, a Merz kancellár vezette CDU után a második legnagyobb támogatottsággal rendelkező párt rövid időn beül megismételt kérelmet nyújtott be, mindkettő a kedvezményezettek keresztneveire volt kíváncsi.

Míg az első kérelemre adott válaszban a Michaelek, az Andreasok és a Thomasok vezették listát, annak módosított változatában a Mohammedek ugrottak az első helyre. Az indokot a Bild szerint az jelentette, hogy az első statisztika nem vette figyelembe egy-egy név különböző írásmódban történt megjelenését. A friss eredmény szerint

közel 40 ezer bejegyzéssel a Mohammedek a listavezetők,

egyesítve az első változatban külön-külön szereplő Mohammedeket, Muhamaddokat, Mohammadokat vagy épp Mhammedeket.

A második helyre csúsztak vissza a Michaelek, először külön listázták a Micheleket vagy épp a Mishákat is. Végül összességükben csaknem 21 ezer bejegyzést kaptak. A Mohammedek és Michaelek mögött az Ahmadok kerültek a harmadik helyre, az Andreasok a negyedikre, míg a Thomasok az ötödik helyen kötöttek ki.

Az adatok a minisztérium szerint a önkormányzatokkal együttműködő munkaügyi központokból származnak. Az állásfoglalás ugyanakkor hangsúlyozta azt is, hogy az állampolgárság nem vezethető le automatikusan a keresztnévből.

A Szövetségi Foglalkoztatási Hivatal adatai szerint Németországban tavaly mintegy 5,5 millió ember kapott állampolgári kedvezményt. A szövetségi kormány válasza egy jóval korábbi AfD-vizsgálatra arra utalt, hogy 2023-ban az állampolgári juttatás szinte minden második kedvezményezettje nem német állampolgár volt.

2025.09.01. hétfő, 18:00
Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet programigazgatója
