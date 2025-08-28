ARÉNA
2025. augusztus 28. csütörtök Ágoston
Nyitókép: Getty Images / Anton Petrus

Száznál több ukrán drón lelövéséről számolt be az orosz védelmi minisztérium

Infostart

Százkét ukrán drónt semmisített meg az éjszaka folyamán az orosz légtérben a légvédelem – közölte csütörtökön a moszkvai katonai tárca.

A támadott célpontok között két olajfinomító volt. A Krasznodari területi Afinszkijben lévő létesítményben 20 négyzetméteren terjedtek el a lángok, a tüzet eloltották. A szamarai régióbeli kujbisevi finomítóban tűz ütött ki. Volgográd megyében Petrov Val állomáson vasúti kocsi gyulladt ki, a közlekedést átmenetileg felfüggesztették.

A rosztovi régióbeli Manykovo-Kalitvenszkoje településen dróndarabok hullottak egy lakóházra. Az épületből 89, a szomszédos házakból pedig mintegy ötven embert menekítettek ki a robbanótöltet detonációjának veszélye miatt.

Rosztov és Szamara megye fölött 21-21, a Krasznodari terület felett pedig 18 pilóta nélküli repülőszerkezetet lőttek le.

Volgográd, Kazany, Szamara és Szocsi repterén biztonsági okokból szüneteltették a forgalmat.

A Kurszk megyei Rilszki járásban ukrán gránát sebesítette meg a helyi cukorgyár 41 éves mérnökét.

Herszon megye orosz ellenőrzés alatti részén egy nő életét vesztette, egy másik megsebesült ukrán belövések következtében - közölte Vlagyimir Szaldo kormányzó a Telegramon. Hozzátette, hogy más helyszíneken egy töltőállomás, több gépkocsi, egy kereskedelmi szolgáltató is károkat szenvedett vagy kigyulladt. Az ukrán tüzérség a terület több helységét is lőtte.

A nyitókép illusztráció.

Külföld    Száznál több ukrán drón lelövéséről számolt be az orosz védelmi minisztérium

