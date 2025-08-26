Megkéselték a hőst Németországban

A késelés egy megállóban álló villamoson történt vasárnap. Két férfi vált ki egy nagyobb csoportból, majd zaklatni kezdett nőket. A 20 éves amerikai fiatalember közbelépett, mire késsel támadtak rá, és arcán mély sebet ejtettek rajta. Az amerikai állampolgárt kórházban kezelik, a rendőrség szerint nincs életveszélyben.

Az amerikai nagykövetség a tettes vagy tettesek kemény megbüntetését követeli a német hatóságoktól.

A szíriai férfit súlyos testi sértéssel vádolják. A késelési ügy egy másik gyanúsítottját eddig nem sikerült kézre keríteni.

Az áldozat javára internetes adománykampány indult, aminek keretében eddig több mint 50 ezer euró gyűlt össze. Az összegből a mentősnek tanuló fiatal amerikai egészségügyi költségeit kívánják fedezni.

A berlini amerikai nagykövetség kedden az elkövetők elleni gyors és határozott hatósági fellépést követelt. „Sürgetjük a német hatóságokat, hogy a tetteseket gyorsan vonják felelősségre és a törvény által megengedett legsúlyosabb büntetést szabják ki rájuk. Rosszindulatúan rátámadtak, miközben ő bátran közbelépett utastársai védelmében” – írta az amerikai diplomáciai képviselet az X-en.