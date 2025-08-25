„Még az agyamba is benéztek!” – Lukasenka szerint nincs baj

„Nemrég átestem életem első teljes körű egészségügyi kivizsgálásán, ami két teljes napig tartott” – mondta a 70 éves Lukasenka egy fehérorosz újságíróknak adott interjúban, amelyből a belorusz állami tévé 1-es csatornája sugárzott részletet a hétvégén.

„Isten tudja, mi mindent nem csináltak velem. Még az agyamba is benéztek. Minden porcikámat átvilágították (...) lekopogom, minden rendben van, ennek nagyon örülök” – mondta az elnök, aki felajánlotta, hogy külföldi hírszerző szolgálatoknak is megmutatja orvosi leleteit.

A fehérorosz elnök egészségi állapotával kapcsolatos kétségek 2023-ban sűrűsödtek, amikor a Szovjetunió Náci Németország felett aratott győzelmének évfordulóján nem vett részt az eseményeken, bizonytalanul mozgott, és nem tartott beszédet.

Lukasenka szerint a külföldön élő ellenzékiek olykor azt híresztelik, hogy ő beteg, sőt haldoklik, s még a Fehéroroszországgal barátságos országok titkosszolgálatai is érdeklődnek az egészségi állapota iránt.

„Azt mondom, hogy nekem ez így rendben van” – mondta. „Adják át a leleteket, tegyék közzé őket!” – hangoztatta.