2025. augusztus 25. hétfő Lajos, Patrícia
Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök a hagyományos évenkénti sajtótájékoztatóján Minszkben 2021. augusztus 9-én, az ellene indult tömegtüntetések kezdetének első évfordulóján. Fehéroroszországban hónapokon át rendszeresen tömegek vonultak utcára, miután a hivatalos eredmények szerint Aljakszandr Lukasenka a szavazatok 80,1 százalékával megnyerte a tavalyi elnökválasztást. Az ellenzék csalásnak minősítette az eredményt, és Szvjatlana Cihanouszkaja ellenzéki jelöltet ismerte el győztesnek. A megmozdulásokat a biztonsági erők brutálisan leverték, Cihanouszkaja Litvániába menekült.
Nyitókép: MTI/AP/BelTA/Nyikolaj Petrov

„Még az agyamba is benéztek!” – Lukasenka szerint nincs baj

Infostart

Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök közölte, hogy átesett élete első teljes körű egészségügyi kivizsgálásán, s azt mondja, jó egészségnek örvend.

„Nemrég átestem életem első teljes körű egészségügyi kivizsgálásán, ami két teljes napig tartott” – mondta a 70 éves Lukasenka egy fehérorosz újságíróknak adott interjúban, amelyből a belorusz állami tévé 1-es csatornája sugárzott részletet a hétvégén.

„Isten tudja, mi mindent nem csináltak velem. Még az agyamba is benéztek. Minden porcikámat átvilágították (...) lekopogom, minden rendben van, ennek nagyon örülök” – mondta az elnök, aki felajánlotta, hogy külföldi hírszerző szolgálatoknak is megmutatja orvosi leleteit.

A fehérorosz elnök egészségi állapotával kapcsolatos kétségek 2023-ban sűrűsödtek, amikor a Szovjetunió Náci Németország felett aratott győzelmének évfordulóján nem vett részt az eseményeken, bizonytalanul mozgott, és nem tartott beszédet.

Lukasenka szerint a külföldön élő ellenzékiek olykor azt híresztelik, hogy ő beteg, sőt haldoklik, s még a Fehéroroszországgal barátságos országok titkosszolgálatai is érdeklődnek az egészségi állapota iránt.

„Azt mondom, hogy nekem ez így rendben van” – mondta. „Adják át a leleteket, tegyék közzé őket!” – hangoztatta.

Külföld    „Még az agyamba is benéztek!" – Lukasenka szerint nincs baj

