Elnézték a nyertes szelvényt a tombolán, véletlenül más kapta az autót

Komoly tévedés történt a 40. Gútai Vásár és Búcsú során, két összekevert tombolaszelvény miatt ugyanis nem a valódi nyertes kapta meg a fődíjat, azaz egy új Kia Stonic személyautót – írta a parameter.sk.

Miután több visszajelzés is érkezett a szervezőkhöz, úgy döntöttek, hogy részletesen újra átnézik a képeket, a videófelvételeket és a szelvényeket. Ebből ki is derült a hiba, azaz, hogy nem a P00222, hanem a P00022 sorszámú szelvény a valódi nyertes. Ennek kapcsán kiemelték, hogy a fődíj természetesen átkerül utóbbi szelvény birtokosához.

A szervezőcsapat mindekintől elnézést kért a kellemetlenségért, javították a hibát, és hangsúlyozták: számukra „a játék tisztasága, a becsület és a közösség bizalma a legfontosabb”.