ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.2
usd:
338.38
bux:
104859.54
2025. augusztus 15. péntek Mária
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Markus Winkler/Unsplash

Új szabályok miatt kényelmetlenebb lesz a repülés

Infostart

Nem lehet majd powerbankot használni a gépek fedélzetén. Egy nagy légitársaság már változtatott is a szabályokon, és várhatóan a többi is ez teszi majd.

Az Emirates légitársaság szigorúbb szabályokat vezet be a powerbankekre, vagyis hordozható akkumulátorokra október 1-jétől. Nem lehet majd őket sem a fedélzeten használni, sem akárhol szállítani – írja a hvg.hu.

Az Emirates utasainál csak egyetlen, legfeljebb 100 wattórás powerbank lehet majd, és csak azokat a töltőket lehet felvinni a fedélzetre, amelyek kapacitása jól látszik az eszközön.

Ráadásul a powerbanket nem lehet majd használni repülés közben. Nem lehet tölteni őket az ülésekbe szerelt dugaljakból, és az is tilos lesz, hogy valaki a fedélzeten töltse powerbankkel a mobilját vagy más eszközét.

A powerbankeket már eddig is tilos volt feladott poggyászban szállítani, de az újdonság, hogy

tilos lesz az ülések fölötti tárolókban is elhelyezni őket.

Az utas az ülések alá helyezhető kézipoggyászban, vagy az előtte lévő ülés háttámláján lévő zsebben tartja a hordozható akkumulátorát, mert így van a leginkább látható helyen. Az új szabályok célja éppen ez: minél kisebb eséllyel kaphasson lángra egy powerbank, de ha mégis megtörténne, akkor látható helyen legyen, így mihamarabb be lehessen avatkozni.

Ha ezek a lítium akkuk megsérülnek, beáznak, vagy gyártási hibájuk van, akkor rendkívül magas hőmérsékleten képesek égni. Az oltásuk pedig nagyon nehéz, legfeljebb hűteni lehet őket, hogy a lángok ne terjedjenek tovább.

A powerbankek évek óta nem kerülhetnek a gépek poggyászterébe, de az utóbbi időben az Emirateshez hasonlóan több légitársaság szigorította a szabályokat, így várhatóan ez a változtatás is hamar „körbefut” a repülős cégek között.

Kezdőlap    Külföld    Új szabályok miatt kényelmetlenebb lesz a repülés

biztonság

repülés

powerbank

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: a szerb elnök engedékenyebbé válhat az előre hozott választás ügyében

Szakértő: a szerb elnök engedékenyebbé válhat az előre hozott választás ügyében
Aleksandar Vucic szerb elnök igyekszik olyan színben feltüntetni az újvidéki vasúti pályaudvaron történt tragédia miatt demonstráló egyetemisták, tüntetők tömegét, hogy destabilizálni akarják Szerbiát – mondta az InfoRádióban Németh Ferenc. A Nyugat-Balkán-szakértő szerint a szerb kormány eddig nem tett olyan lépéseket, amelyek békésebb útra terelhették volna a tiltakozókat. Arról is beszélt, hogy a patthelyzet miatt egyre többször szóba kerül az előre hozott választások kiírásának lehetősége.
 

Újvidék nem nyugszik – a vasútállomás tragédiája után lángol a város

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
A telefon másképp veszélyes, mint a fáramászás. Velkey György, Inforádió, Aréna
Háború vagy béke? Mit hozhat az alaszkai csúcs? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.15. péntek, 18:00
Kiss Ambrus
a Főpolgármester Hivatal főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jó hangulatban várják a tőzsdék a Putyin-Trump találkozót

Jó hangulatban várják a tőzsdék a Putyin-Trump találkozót

Minimális elmozdulásokkal zártak tegnap az amerikai tőzsdék, amelyet Ázsiában többnyire emelkedés követett, és az európai piacok is a pozitív tartományban indítják a hét utolsó kereskedési napján. Bár érkeznek fontosabb makroadatok, a nap legérdekesebb eseménye a Trump-Putyin csúcstalálkozó lesz, amelyre itteni idő szerint nagyjából este 9 körül kerül majd sor. A részvénypiacoknak tehát valószínűleg ma már nem lesz idejük reagálni a találkozóval kapcsolatos fejleményekre, bár elemzők szerint az eseménytől egyébként sem remélhető áttörés.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Alaszka lázban ég: Putyin és Trump érkezése felforgatta a várost

Alaszka lázban ég: Putyin és Trump érkezése felforgatta a várost

Putyin orosz elnök péntek hajnalban Magadanba érkezett, útközben az Alaszkában esedékes csúcstalálkozóra, ahol amerikai hivatali partnerével, Donald Trumppal tárgyal majd.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says Putin won't 'mess around with me' as pair prepare for Ukraine talks in Alaska

Trump says Putin won't 'mess around with me' as pair prepare for Ukraine talks in Alaska

The two leaders will meet for the first time in six years - but Ukraine's President Zelensky has not been invited.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 15. 09:41
Két ember már meghalt a fertőzött sajtok miatt
2025. augusztus 15. 09:15
Szakértő: a szerb elnök engedékenyebbé válhat az előre hozott választás ügyében
×
×
×
×