Új szabályok miatt kényelmetlenebb lesz a repülés

Az Emirates légitársaság szigorúbb szabályokat vezet be a powerbankekre, vagyis hordozható akkumulátorokra október 1-jétől. Nem lehet majd őket sem a fedélzeten használni, sem akárhol szállítani – írja a hvg.hu.

Az Emirates utasainál csak egyetlen, legfeljebb 100 wattórás powerbank lehet majd, és csak azokat a töltőket lehet felvinni a fedélzetre, amelyek kapacitása jól látszik az eszközön.

Ráadásul a powerbanket nem lehet majd használni repülés közben. Nem lehet tölteni őket az ülésekbe szerelt dugaljakból, és az is tilos lesz, hogy valaki a fedélzeten töltse powerbankkel a mobilját vagy más eszközét.

A powerbankeket már eddig is tilos volt feladott poggyászban szállítani, de az újdonság, hogy

tilos lesz az ülések fölötti tárolókban is elhelyezni őket.

Az utas az ülések alá helyezhető kézipoggyászban, vagy az előtte lévő ülés háttámláján lévő zsebben tartja a hordozható akkumulátorát, mert így van a leginkább látható helyen. Az új szabályok célja éppen ez: minél kisebb eséllyel kaphasson lángra egy powerbank, de ha mégis megtörténne, akkor látható helyen legyen, így mihamarabb be lehessen avatkozni.

Előzmény: leégett egy utasszállító gép egy akku miatt Januárban a dél-koreai Air Busan egyik gépe leégett Puszan repülőterén. Csak a véletlenen múlt, hogy nem következett be nagyobb katasztrófa: ha a gép felszállása nem késik, akkor az Airbus a levegőben gyulladt volna ki. A tüzet egy közönséges lítiumion akku okozta egy kézipoggyászban. Ilyen áramforrások vannak a telefonokban, laptopokban, könyvolvasókban, fényképezőgépekben, és a hosszabb utazások miatt egyre gyakrabban utaztatott powerbankekben is.

Ha ezek a lítium akkuk megsérülnek, beáznak, vagy gyártási hibájuk van, akkor rendkívül magas hőmérsékleten képesek égni. Az oltásuk pedig nagyon nehéz, legfeljebb hűteni lehet őket, hogy a lángok ne terjedjenek tovább.

A powerbankek évek óta nem kerülhetnek a gépek poggyászterébe, de az utóbbi időben az Emirateshez hasonlóan több légitársaság szigorította a szabályokat, így várhatóan ez a változtatás is hamar „körbefut” a repülős cégek között.