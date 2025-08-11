ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.3
usd:
338.67
bux:
104286.14
2025. augusztus 11. hétfő Tiborc, Zsuzsanna
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Lengyel katonák győzelmi napi megemlékezést tartanak a Tadeusz Kosciuszko Varsói Páncélosdanadár laktanyájában, a lengyel főváros Wesola negyedében 2025. május 8-án, a második világháború lezárásának 80. évfordulóján. A háború Európában 1945. május 8-án Németország feltétel nélküli megadásával fejeződött be.
Nyitókép: MTI/EPA/PAP/Przemyslaw Piatkowski

A lengyelek nem tréfálnak – Európa legerősebb páncélos hadseregét hozzák létre

Infostart

Lengyelország újabb, ezúttal 180 darab ultramodern harckocsit rendelt Dél-Koreától.

Nem sokkal az ukrajnai háború kitörését követően jelentette be a varsói vezetés, hogy óriási léptékű haderőfejlesztésbe kezd. Bár a programnak nincs rögzített határideje, a lengyel hadsereg arra törekszik, hogy 2030-ra legalább 1370 darab harckocsija legyen, méghozzá a legkorszerűbbekből. Csak összehasonlításul: Németország pillanatnyilag 296 elsővonalbeli tankkal rendelkezik, Franciaország 222-vel, míg Nagy-Britanniának 213 páncélosa van, Olaszországnak pedig 200. Vagyis Lengyelországnak pár éven belül több harckocsija lesz, mint az összes többi nagy, európai államnak együttvéve.

A lengyelek legfőbb ellenfeleinek, az oroszoknak, papíron 5750 tankjuk volt a háború előtt, ám ebből – az Oryx, nyílt hírszerzési adatokat felhasználó portál szerint – már mintegy 3800-at elvesztettek a harcokban. Mivel a fennmaradó mennyiség egy része is a hadrendből kivont és letárolt, tehát elavult harcjárművekből áll, így a rendkívül korszerű lengyel páncélos flotta még az oroszokkal összevetve is óriási erőt jelent majd.

A lengyel vezetés láthatóan okult az ország tragikus történelméből, és mindent megtesz a védelem erősítésére. Emellett Lengyelországnak kimondott törekvése az is, hogy a NATO keleti szárnyának meghatározó katonai ereje legyen – írja a The War Zone. Ennek megfelelően 2022-ben egyszer már rendeltek 180 darab K2 Black Panther harckocsit Dél-Koreától, amit most egy újabb, ugyanekkora beszerzéssel egészítenek ki. Ám a lengyelek nemcsak vásárolnak, hanem a gyártásba is bekapcsolódnak. A K2PL alváltozatot kifejezetten a helyi igényeknek megfelelően alakították ki, és számos lengyel fejlesztésű eszközzel szerelik fel.

Varsó és Szöul hadiipari együttműködésében a páncélosok mellett számos más fegyver is szerepel. 2022-ban 212 darab K9A1 típusú önjáró löveget rendeltek a lengyelek, majd ezt egy évvel később további 152-vel toldották meg. Ezek közül 146 darab már a vásárló elvárásai szerint átalakított, K9PL variáns. Ezen felül Varsó ugyancsak három évvel ezelőtt állapodott meg 50 darab, több feladatra is alkalmas, dél-koreai FA-50 Golden Eagle harci repülő szállításáról, amikből 36 darab a helyi igények alapján továbbfejlesztett FA-50PL verzió. A lengyel rakétatüzérség sem maradhatott ki a beszerzésekből. Az USA-ból vásárolt 486 darab M142 HIMARS (eddig csak 20-at adott át a gyártó Lockheed-Martin) mellé Varsó vett még Szöultól 290 darab K239 Chunmoo rakéta sorozatvetőt is.

A dél-koreai K239 Chunmoo rakéta sorozatvető harcértéke nagyjából azonos az amerikai M142 HIMARS-szel. kép: Wikipédia / Korean MD
A dél-koreai K239 Chunmoo rakéta sorozatvető harcértéke nagyjából azonos az amerikai M142 HIMARS-szel. kép: Wikipédia / Korean MD

Ha csak ezeket adjuk össze, már látható, milyen félelmetes haderő formálódik Lengyelországban. Persze a dél-koreai kapcsolat mellett az amerikaiakkal való együttműködés is ugyanolyan fontos a lengyeleknek, hiszen tőlük 32 darab F-35-ös vadászbombázót vettek a meglévő 48 gépből álló F-16-os légiflotta megerősítésére. A repülőgépeken és rakéta sorozatvetőkön túl a lengyel haderő eddig már 116 darab felújított, M1A1 Abrams tankot is beszerzett, amihez további 250 darab, M1A2 SEPv3 típust rendeltek. Ez az Abrams harckocsi legfejlettebb változata. Az amerikai és dél-koreai páncélosokon kívül a lengyel harckocsizók 142 darab német, Leopard 2A4 tankot is üzemeltetnek, noha ezekből eddig – legalábbis hivatalosan – 14-et átadtak az ukránoknak.

A lengyel haderőfejlesztésben a legfontosabb szempont a diverzifikálás, vagyis az, hogy több forrásból szerezzék be a hadfelszerelést. Bár ennek vannak bizonyos hátrányai az üzemeltetésben és a logisztikában, de ekkora mennyiségeknél ez már nem lényeges. Az viszont igen, hogy a lengyel hadsereg nem függ egyetlen országtól vagy szállítótól. A beszerzéseknél a lengyelek igyekeztek a hazai gyártást, vagy legalább összeszerelést is előtérbe helyezni. Így a korszerű haderő építésével együtt a hazai ipart is izmosíthatják.

A lengyel hadsereg M1A1 Abrams tankjai. Kép: Wikimédia / US Army
A lengyel hadsereg M1A1 Abrams tankjai. Kép: Wikimédia / US Army

Az Ukrajna elleni orosz invázió azonnali cselevésre kényszerítette a lengyel vezetést. Az ország különböző világnézetű politikai erői, ha valamiben, akkor a védelempolitikában egyetértenek. Korábban a hazai hadiipar mellett csak európai és amerikai forrásokból vásároltak fegyvereket. Viszont 2022 telén a varsói vezetés azzal szembesült, hogy addigi partnerei nem tudnak az elvárt mennyiségben és határidőig hadfelszereléseket szállítani. Így jött létre a kapcsolat Dél-Koreával, amely egyébként mostanra a világ tizedik legnagyobb hadiipari exportőre. Ráadásul olyan kiváló termékeket kínál, mint amilyen a cikk elején említett K2 Black Panther harckocsi.

Ez a teljesen haza fejlesztésű tank szakértők szerint a világ egyik legjobb páncélosa. A maga 55 tonnájával ugyan könnyebb, mint az amerikai Abrams, vagy a német Leopard 2 legujabb változatai, de védettség tekintetében azonos azokkal. Fegyverzete is ugyanaz a német tervezésű, 120 mm-es harckocsi löveg, amit Dél-Koreában licenc alapján gyártanak. Egy automata töltőberendezéssel párosították, amihez nagyon hasonló van a francia Leclerc harckocsiban. A gépi töltés révén az ágyú egy perc alatt legalább 10 lövést tud leadni, így a K2 több ellenfelével is képes villámgyorsan leszámolni. A rendkívül korszerű felderítő, célzó és tűzvezető elektronika ugyancsak világszínvonalú.

K2PL a dél-koreai Black Panther harckocsi lengyel igények megfelelően kialakított változata. Kép Wikipédia /US Army
K2PL a dél-koreai Black Panther harckocsi lengyel igényeknek megfelelően kialakított változata. Kép Wikipédia /US Army

A motor szintén európai eredetű, a német MTU egyik 1500 lóerős erőforrásának helyi változata. Ezt egy kitűnő automata váltóval és hidropneumatikus felfüggesztéssel hozták össze. Utóbbi lehetővé teszi, hogy a tank futóművét tetszés szerint lehessen emelni, süllyeszteni: a K2 úgy dőlhet, ágaskodhat vagy hasalhat, ahogy a kezelők akarják. A kitűnő terepjáró képességen túl ez a rejtőzködésben is segít.

Lengyelország virágzó gazdasága, úgy tűnik, elegendő pénzügyi alapot szolgáltat a haderő ilyen elképesztő fejlesztéséhez, amihez az Egyesült Államok jelentős összegű katonai támogatással is hozzájárul. A lengyelek közép távú terveiben pedig az szerepel, hogy az új, hazai gyártású hadfelszerelésekből minél többet exportáljanak. A legmodernebb dél-koreai technológia és a helyi hadi ipar ötvözésével Varsó nemcsak katonai képességeit erősíti, hanem az európai védelem jövőjének alakításában is kulcsfontosságú, stratégiai partnerré válik.

Az pedig hab a tortán, hogy haditengerészetüket is fejlesztik.

Kezdőlap    Külföld    A lengyelek nem tréfálnak – Európa legerősebb páncélos hadseregét hozzák létre

lengyelország

haderőfejlesztés

ukrajnai háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ettől lesz egy magyar település igazán biztonságos – a legjobb Hévíz és a második Siófok példája

Ettől lesz egy magyar település igazán biztonságos – a legjobb Hévíz és a második Siófok példája

Hévíz lett Magyarország legbiztonságosabb települése egy nemzetközi felmérés szerint. A világ egyik legnagyobb, közösségi alapon működő statisztikai adatbázisa, a Numbeo szerint hazánkban ebben a Zala vármegyei fürdővárosban a legkevésbé veszélyes éjszaka egyedül kimenni az utcára. A második legbiztonságosabb magyar település pedig Siófok lett, ahol a polgármester korábban rendőrkapitány volt. A két város vezetői az InfoRádióban beszéltek településeik sikeréről.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Otthon Start program: egy visszautasíthatatlan ajánlat? Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
Hőkupola, szupercella és az új típusú időjárás - Tóth Tamás, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.11. hétfő, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kiszámolták, mekkora fejfájást okoznak Trump vámjai a világnak és Magyarországnak

Kiszámolták, mekkora fejfájást okoznak Trump vámjai a világnak és Magyarországnak

Az elmúlt hónapokban egymást érték Donald Trump amerikai elnök bejelentései különböző vámok kivetéséről és kétoldalú tárgyalásokról, amelyek régen nem látott módon forgatták fel a jelenleg ismert világgazdaságot. A terhek azonban nem egységesek sem termékkört, sem földrajzi elhelyezkedést tekintve, ezért az elemzők kiszámolták, hogy jelenleg mekkora vámokkal szembesülnek az USA-ba exportálók a világ különböző pontjain. Számításaik szerint az Európai Uniós tagországok terhei a 3-18 százalékos sávban mozognak, Magyarország pedig 11,1 százalékával a középmezőnyben helyezkedik el.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egyre többen intézik így a mindennapi bevásárlást: megéri, a diszkontoknál is olcsóbb?

Egyre többen intézik így a mindennapi bevásárlást: megéri, a diszkontoknál is olcsóbb?

A globális folyamatok világszinten is nehezen megfordíthatók, ezért sokan pusztán lelkiismereti kérdés miatt váltanak életmódot.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Netanyahu defends Gaza plans as Israel heavily criticised at UN Security Council

Netanyahu defends Gaza plans as Israel heavily criticised at UN Security Council

Israel's Prime Minister also claimed Israeli hostages held in Gaza were "the only ones being deliberately starved".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 11. 04:15
Éjjel érkezett egy hidegfront, de aztán jön a pokol
2025. augusztus 11. 03:59
Kapzsikat lehúzó szélvédős trükk terjed Horvátországban
×
×
×
×