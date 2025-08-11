A lengyelek nem tréfálnak – Európa legerősebb páncélos hadseregét hozzák létre

Nem sokkal az ukrajnai háború kitörését követően jelentette be a varsói vezetés, hogy óriási léptékű haderőfejlesztésbe kezd. Bár a programnak nincs rögzített határideje, a lengyel hadsereg arra törekszik, hogy 2030-ra legalább 1370 darab harckocsija legyen, méghozzá a legkorszerűbbekből. Csak összehasonlításul: Németország pillanatnyilag 296 elsővonalbeli tankkal rendelkezik, Franciaország 222-vel, míg Nagy-Britanniának 213 páncélosa van, Olaszországnak pedig 200. Vagyis Lengyelországnak pár éven belül több harckocsija lesz, mint az összes többi nagy, európai államnak együttvéve.

A lengyelek legfőbb ellenfeleinek, az oroszoknak, papíron 5750 tankjuk volt a háború előtt, ám ebből – az Oryx, nyílt hírszerzési adatokat felhasználó portál szerint – már mintegy 3800-at elvesztettek a harcokban. Mivel a fennmaradó mennyiség egy része is a hadrendből kivont és letárolt, tehát elavult harcjárművekből áll, így a rendkívül korszerű lengyel páncélos flotta még az oroszokkal összevetve is óriási erőt jelent majd.

A lengyel vezetés láthatóan okult az ország tragikus történelméből, és mindent megtesz a védelem erősítésére. Emellett Lengyelországnak kimondott törekvése az is, hogy a NATO keleti szárnyának meghatározó katonai ereje legyen – írja a The War Zone. Ennek megfelelően 2022-ben egyszer már rendeltek 180 darab K2 Black Panther harckocsit Dél-Koreától, amit most egy újabb, ugyanekkora beszerzéssel egészítenek ki. Ám a lengyelek nemcsak vásárolnak, hanem a gyártásba is bekapcsolódnak. A K2PL alváltozatot kifejezetten a helyi igényeknek megfelelően alakították ki, és számos lengyel fejlesztésű eszközzel szerelik fel.

Varsó és Szöul hadiipari együttműködésében a páncélosok mellett számos más fegyver is szerepel. 2022-ban 212 darab K9A1 típusú önjáró löveget rendeltek a lengyelek, majd ezt egy évvel később további 152-vel toldották meg. Ezek közül 146 darab már a vásárló elvárásai szerint átalakított, K9PL variáns. Ezen felül Varsó ugyancsak három évvel ezelőtt állapodott meg 50 darab, több feladatra is alkalmas, dél-koreai FA-50 Golden Eagle harci repülő szállításáról, amikből 36 darab a helyi igények alapján továbbfejlesztett FA-50PL verzió. A lengyel rakétatüzérség sem maradhatott ki a beszerzésekből. Az USA-ból vásárolt 486 darab M142 HIMARS (eddig csak 20-at adott át a gyártó Lockheed-Martin) mellé Varsó vett még Szöultól 290 darab K239 Chunmoo rakéta sorozatvetőt is.

A dél-koreai K239 Chunmoo rakéta sorozatvető harcértéke nagyjából azonos az amerikai M142 HIMARS-szel. kép: Wikipédia / Korean MD

Ha csak ezeket adjuk össze, már látható, milyen félelmetes haderő formálódik Lengyelországban. Persze a dél-koreai kapcsolat mellett az amerikaiakkal való együttműködés is ugyanolyan fontos a lengyeleknek, hiszen tőlük 32 darab F-35-ös vadászbombázót vettek a meglévő 48 gépből álló F-16-os légiflotta megerősítésére. A repülőgépeken és rakéta sorozatvetőkön túl a lengyel haderő eddig már 116 darab felújított, M1A1 Abrams tankot is beszerzett, amihez további 250 darab, M1A2 SEPv3 típust rendeltek. Ez az Abrams harckocsi legfejlettebb változata. Az amerikai és dél-koreai páncélosokon kívül a lengyel harckocsizók 142 darab német, Leopard 2A4 tankot is üzemeltetnek, noha ezekből eddig – legalábbis hivatalosan – 14-et átadtak az ukránoknak.

A lengyel haderőfejlesztésben a legfontosabb szempont a diverzifikálás, vagyis az, hogy több forrásból szerezzék be a hadfelszerelést. Bár ennek vannak bizonyos hátrányai az üzemeltetésben és a logisztikában, de ekkora mennyiségeknél ez már nem lényeges. Az viszont igen, hogy a lengyel hadsereg nem függ egyetlen országtól vagy szállítótól. A beszerzéseknél a lengyelek igyekeztek a hazai gyártást, vagy legalább összeszerelést is előtérbe helyezni. Így a korszerű haderő építésével együtt a hazai ipart is izmosíthatják.

A lengyel hadsereg M1A1 Abrams tankjai. Kép: Wikimédia / US Army

Az Ukrajna elleni orosz invázió azonnali cselevésre kényszerítette a lengyel vezetést. Az ország különböző világnézetű politikai erői, ha valamiben, akkor a védelempolitikában egyetértenek. Korábban a hazai hadiipar mellett csak európai és amerikai forrásokból vásároltak fegyvereket. Viszont 2022 telén a varsói vezetés azzal szembesült, hogy addigi partnerei nem tudnak az elvárt mennyiségben és határidőig hadfelszereléseket szállítani. Így jött létre a kapcsolat Dél-Koreával, amely egyébként mostanra a világ tizedik legnagyobb hadiipari exportőre. Ráadásul olyan kiváló termékeket kínál, mint amilyen a cikk elején említett K2 Black Panther harckocsi.

Ez a teljesen haza fejlesztésű tank szakértők szerint a világ egyik legjobb páncélosa. A maga 55 tonnájával ugyan könnyebb, mint az amerikai Abrams, vagy a német Leopard 2 legujabb változatai, de védettség tekintetében azonos azokkal. Fegyverzete is ugyanaz a német tervezésű, 120 mm-es harckocsi löveg, amit Dél-Koreában licenc alapján gyártanak. Egy automata töltőberendezéssel párosították, amihez nagyon hasonló van a francia Leclerc harckocsiban. A gépi töltés révén az ágyú egy perc alatt legalább 10 lövést tud leadni, így a K2 több ellenfelével is képes villámgyorsan leszámolni. A rendkívül korszerű felderítő, célzó és tűzvezető elektronika ugyancsak világszínvonalú.

K2PL a dél-koreai Black Panther harckocsi lengyel igényeknek megfelelően kialakított változata. Kép Wikipédia /US Army

A motor szintén európai eredetű, a német MTU egyik 1500 lóerős erőforrásának helyi változata. Ezt egy kitűnő automata váltóval és hidropneumatikus felfüggesztéssel hozták össze. Utóbbi lehetővé teszi, hogy a tank futóművét tetszés szerint lehessen emelni, süllyeszteni: a K2 úgy dőlhet, ágaskodhat vagy hasalhat, ahogy a kezelők akarják. A kitűnő terepjáró képességen túl ez a rejtőzködésben is segít.

Lengyelország virágzó gazdasága, úgy tűnik, elegendő pénzügyi alapot szolgáltat a haderő ilyen elképesztő fejlesztéséhez, amihez az Egyesült Államok jelentős összegű katonai támogatással is hozzájárul. A lengyelek közép távú terveiben pedig az szerepel, hogy az új, hazai gyártású hadfelszerelésekből minél többet exportáljanak. A legmodernebb dél-koreai technológia és a helyi hadi ipar ötvözésével Varsó nemcsak katonai képességeit erősíti, hanem az európai védelem jövőjének alakításában is kulcsfontosságú, stratégiai partnerré válik.

Az pedig hab a tortán, hogy haditengerészetüket is fejlesztik.