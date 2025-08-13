ARÉNA
Donald Trump amerikai elnök (j) ukrán partnerét, Volodimir Zelenszkijt fogadja a washingtoni Fehér Ház Ovális Irodájában 20025. február 28-án.
Nyitókép: MTI/EPA pool/Jim Lo Scalzo

Donald Trump az alaszkai csúcs előtt még ma tárgyal az ukrán elnökkel

Infostart

Két nappal Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai találkozója előtt Volodimir Zelenszkijjel és az európai vezetőkkel tart online megbeszélést az amerikai elnök. Kijev és a NATO-országok attól tartanak, hogy Trump kész lehet engedni az orosz feltételeknek Ukrajna bevonása nélkül, ezért sürgették, hogy velük is értekezzen a csúcstalálkozó előtt.

A BBC tudósítása szerint az amerikai külügyminisztérium sajtótájékoztatón bejelentette, hogy az ukrán elnök virtuális megbeszélést tart Donald Trumppal és európai vezetőkkel – számolt be az Index.

A találkozóra két nappal azelőtt kerül sor, hogy az amerikai elnök személyesen tárgyalna az orosz elnökkel Alaszkában.

Az ukrán elnök hivatala később megerősítette a megbeszélést a CBS News számára, amely a BBC amerikai partnere, majd a Fehér Ház is arról tájékoztatott, hogy Donald Trump szerdán virtuális megbeszélést tart Volodimir Zelenszkijjel és európai szövetségeseivel.

Donald Trump múlt pénteken jelentette be, hogy augusztus 15-én találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Az amerikai elnök korábban arról beszélt, hogy egy megállapodás részét képezheti bizonyos területek cseréje is, viszont Volodimir Zelenszkij gyorsan leszögezte, nem adnak át területeket Oroszországnak.

Európai aggodalmak

Ukrajna és több NATO-szövetséges aggodalmát fejezte ki, hogy Trump esetleg elfogadhatja az orosz elnök javaslatait anélkül, hogy figyelembe venné Kijev álláspontját. Keir Starmer brit miniszterelnök és Franciaország, Olaszország, Németország, Lengyelország, Finnország vezetői, valamint az Európai Bizottság egy közös nyilatkozatban kijelentették, hogy Ukrajna jövőjéről nem lehet dönteni Kijev nélkül.

Volodimir Zelenszkij keddi nyilatkozatában elfogadhatatlannak tartotta Oroszország azon javaslatát, hogy Ukrajna adja fel a Donbász egyes részeit egy tűzszünet fejében. Az ukrán elnök szerint semmilyen jele nincs annak, hogy Oroszország valóban tűzszünetre készülne: az utóbbi napokban orosz szabotázscsoportok áttörték az ukrán védelmet a Donbász keleti részén, három nap alatt mintegy tíz kilométert haladva előre. Zelenszkij emellett három frontszakaszon is újabb orosz offenzívákra számít.

Noha Zelenszkij nem lesz ott az alaszkai csúcstalálkozón, bízik abban, hogy utána sor kerülhet egy háromoldalú egyeztetésre is Trump és Putyin részvételével.

Az ukrán elnök úgy véli, Putyin elsősorban a nyilvánosságnak szánt gesztusként tekint a csúcsra, és valójában inkább egy fotóra vágyik az amerikai elnökkel, hogy megerősítse saját nemzetközi pozícióját. Vélhetően erre is figyelmezteti majd Donald Trumpot a szerdai megbeszélésen.

Vajon miért nem egy fővárosban tartják az ukrajnai háború végére is kihatható Trump-Putyin csúcsot pénteken? Avagy, miért éppen Alaszka? – merül fel az egykori tévésorozat címét idéző kérdés.
 

Donald Trump az alaszkai csúcs előtt még ma tárgyal az ukrán elnökkel

Donald Trump utasítására helyi idő szerint kedden este megjelent a nemzeti gárda Washington D. C-ben, miután az amerikai elnök a szövetségi kormányzat erejével kívánja felszámolni a hajléktalanságot és a bűnözést, illetve javítani a közbiztonságot - számol be a New York Times.

