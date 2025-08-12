ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.39
usd:
339.08
bux:
104128.12
2025. augusztus 12. kedd Klára
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Rendőrautó

Rengeteg a lövöldözés Brüsszelben

Infostart / MTI

Ezen a nyáron, júniustól ez idáig húsz lövöldözés, köztük két halálos kimenetelű, illetve nyolc sebesüléssel járó fegyveres utcai támadás történt Brüsszelben - közölte sajtótájékoztatón a brüsszeli ügyészség kedden.

A La Libre Belgique című, francia nyelvű belga napilap beszámolójában azt írta, hogy a brüsszeli ügyészség szerint aggodalomra ad okot az utcai verekedések utáni lövések, a fegyveres rablások, a kábítószerrel kapcsolatos erőszak számának növekedése a belga fővárosban.

Julien Moinil brüsszeli ügyész szerint a nyári hetekben ez idáig feljegyezett húsz lövöldözés "épp hússzal több", mint amennyi a belga fővárosban megtörténhetne, azért kollégáival a nyomozóhatóságok jogköreinek megerősítését, további járőröző rendőröket és térfigyelő kamerák felszerelését kérte a belga kormánytól.

"Meg kell várnunk, amíg ártatlan civil áldozatai lesznek az utcai erőszaknak, mielőtt megkapjuk a szükséges erőforrásokat?" - fogalmazott az ügyész, majd elfogadhatatlannak nevezte, hogy bármely brüsszeli lakost eltalálhat egy eltévedt golyó.

"Elfogadhatatlan, hogy az emberek félnek Brüsszelben élni, dolgozni vagy egyszerűen csak autóval közlekedni. A brüsszeli ügyészség számos intézkedést tesz a fegyveres erőszak elleni küzdelem fokozása érdekében. Egyetlen elkövető sem érezheti úgy, hogy szabadon és büntetlenül tevékenykedhet, kockázatok és következmények nélkül" - fogalmazott.

Julien Moinil közölte, hogy noha a rendkívül jövedelmező kábítószer-kereskedelemhez köthető erőszak a leggyakoribb, tévedés lenne a lőfegyverekkel elkövetett támadásokat a drogkereskedők közötti háborúnak tekinteni. Elfordulnak fegyveres rablások, vagy "csúnyán elfajuló verekedések" is - tette hozzá a brüsszeli ügyész a napilap beszámolója szerint.

Kezdőlap    Külföld    Rengeteg a lövöldözés Brüsszelben

brüsszel

támadás

belgium

lövöldözés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ukrajna-csúcs: a NATO-főtitkárral is szembemegy Berlin

Ukrajna-csúcs: a NATO-főtitkárral is szembemegy Berlin
A ZDF televíziónak adott interjúban összegezte az amerikai és az orosz elnök pénteki csúcstalálkozójával kapcsolatos német, egyben európai elvárásokat Johann Wadephul külügyminiszter. Üdvözölte, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin tárgyal egymással, azt ugyanakkor megerősítette, hogy Berlin szerint a találkozó nem vezethet ukrán területekről való lemondáshoz.
 

„Óceánparti ingatlanok” – Donald Trump: Ukrajna területe aligha marad ugyanaz

Orbán Viktor megindokolta, miért nem írta alá az uniós Ukrajna-nyilatkozatot

Volodimir Zelenszkij kész lehet engedni – sajtóértesülés

Donald Trump nagyon elgondolkodott Orbán Viktor néhány mondatán

Lecsaptak az ellenőrök a nyaralók körében kedvelt helyeken

Lecsaptak az ellenőrök a nyaralók körében kedvelt helyeken

Kedvező tapasztalatokkal zárult a nyári szezonális ellenőrzés első szakasza. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) koordinálásával a kormányhivatalok és a Nébih szakemberei több mint 160 ellenőrzést tartottak - jelentette be keddi közleményében az Agrárminisztérium (AM).
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Kit kényszeríthet tűzszünetre Donald Trump? Deák András György, Inforádió, Aréna
Otthon Start program: egy visszautasíthatatlan ajánlat? Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.12. kedd, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kalap-kabát: híres tudós lépett le Amerikából, elég gyanús, miért távozhatott

Kalap-kabát: híres tudós lépett le Amerikából, elég gyanús, miért távozhatott

Feng Gensheng, a nemzetközileg elismert rákkutató, 40 év észak-amerikai tartózkodás után visszatért Kínába, ahol a Shenzhen Bay Laboratory Rákkutató Intézetének igazgatójaként folytatja munkáját - tudósított a South China Morning Post. Távozása egybeesik Donald Trump amerikai elnök döntésével, mely szerint az egyetemek finanszírozását visszavágja a kormányzat. 

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kitiltották a gyerekeket a budapesti gyógyfürdőkből: csak ilyen papírral mehetnek be mostantól

Kitiltották a gyerekeket a budapesti gyógyfürdőkből: csak ilyen papírral mehetnek be mostantól

Figyelem, fontos változás élesedett a gyógyfürdők szabályozásában: 14 év alatti gyermekek csak orvosi rendelvénnyel használhatják ezeket a gyógymedencéket!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ukraine's borders must not be changed by force, EU leaders say

Ukraine's borders must not be changed by force, EU leaders say

The EU says "the people of Ukraine must have the freedom to decide their future".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 12. 15:55
Ukrajna-csúcs: a NATO-főtitkárral is szembemegy Berlin
2025. augusztus 12. 14:43
Fordulat Parajdon: erre sokan vártak már
×
×
×
×