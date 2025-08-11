ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.76
usd:
340.69
bux:
104213.5
2025. augusztus 11. hétfő Tiborc, Zsuzsanna
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Bundestag
Nyitókép: Wikipédia

TikTokozni fog a Bundestag

Infostart / MTI

Elindítja hivatalos TikTok-csatornáját a német parlament alsóháza, a Bundestag, hogy bővítse jelenlétét a közösségi médiában - közölte hétfőn Julia Klöckner, a testület elnöke.

Klöckner a lépés mellett azzal is érvelt, hogy kontraproduktív lenne, ha nem használnák ki a platform nyújtotta lehetőséget a közönség tájékoztatására a parlamenti munkával kapcsolatban.

A házelnök hozzáfűzte, hogy miközben tudatában vannak a TikTokkal szembeni kifogásoknak, az is nyilvánvaló, hogy az új generáció már csak ritkán olvas nyomtatott sajtót, "ha az ember fiatalokat kérdez, azt válaszolják, hogy a TikTokról jutnak hírekhez".

A TikTokon főleg szórakoztató, rövid videók jelennek meg, bár akadnak köztük tájékoztató célúak is, ám félrevezető tartalmak is találhatók a platformon.

Pekingi székhelyű, kínai anyavállalata, a ByteDance miatt a platformmal szemben biztonsági kockázatok merültek fel, bírálói attól tartanak, hogy a kínai hatóságok gyűjtik a felhasználók adatait.

Az aggodalmak ellenére hatalmas felhasználótábora miatt politikailag is fontos tényezővé vált.

A német szövetségi adatvédelmi és információszabadsági biztos jelentése szerint tavaly a TikToknak mintegy 21 millió aktív havi felhasználója volt az országban, és több mint másfél milliárd havi felhasználója világszerte.

A német kormánynak szintén van TikTok-csatornája, a német pártok közül pedig az Alternatíva Németországnak (AfD) az elsők között ismerte fel a platformon való megjelenés jelentőségét.

Kezdőlap    Külföld    TikTokozni fog a Bundestag

közösségi média

bundestag

tiktok

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Brit és amerikai mintára nemzetbiztonsági tanács alakul Németországban

Brit és amerikai mintára nemzetbiztonsági tanács alakul Németországban
Több országban, így egyebek között az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában is immár régóta működik Nemzetbiztonsági Tanács. Aligha véletlen, hogy a jelenlegi nemzetközi válságok, illetve vészhelyzetek tükrében a német kormánykoalíció is ilyen testület felállításáról döntött, meghatározva annak fő feladatait is.
 

Bauer Bence: a németek sok témában úgy látják, hogy ellopják a hazájukat

Traumatizált gyermekek befogadása miatt kellett "rendet tennie" a német belügyminisztériumnak

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Otthon Start program: egy visszautasíthatatlan ajánlat? Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
Hőkupola, szupercella és az új típusú időjárás - Tóth Tamás, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.11. hétfő, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Gigantikus görög bankbiznisz a láthatáron, más nyakába akasztják a kockázatot

Gigantikus görög bankbiznisz a láthatáron, más nyakába akasztják a kockázatot

A görög Alpha Bank 1,2 milliárd eurós hitelportfólióra tervez jelentős kockázatátruházási (SRT) ügyletet végrehajtani az UniCredit támogatásával – írja a Bloomberg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Vége a reménynek: nem indulhat a kupagyőztes az Európa Ligában, nem kegyelmezett a bíróság

Vége a reménynek: nem indulhat a kupagyőztes az Európa Ligában, nem kegyelmezett a bíróság

A Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) elutasította a Crystal Palace fellebbezését az UEFA döntése ellen.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Funerals held for five Al Jazeera journalists killed by targeted Israeli strike in Gaza

Funerals held for five Al Jazeera journalists killed by targeted Israeli strike in Gaza

Seven people were killed in the attack, the broadcaster says, with the IDF saying it targeted Anas al-Sharif because he "served as the head of a terrorist cell" in Hamas.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 11. 14:52
Harangi Szabolcs: két héten belül nagy vulkánkitörés jöhet, ami a légiforgalomra is hat
2025. augusztus 11. 13:23
Rendkívüli helyzet Franciaországban - a legmagasabb szinten a riasztás
×
×
×
×