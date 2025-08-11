A Camorra titkait feltáró újságíró elsírta magát a bíróságon

Az olasz sajtószövetség adatai szerint 28 újságíró él rendőri védelem alatt, és több mint 250 tett feljelentést a munkájuk miatt őket ért súlyos vagy halálos fenyegetés következtében. Utóbbiaknak megelőző intézkedésekkel igyekeznek biztonságot nyújtani.

Többségüket a szervezett bűnözés fenyegette meg.

A legismertebbnek közülük Roberto Saviano számít, akinek a belügyminisztérium a Gomorra című regény 2006-os megjelenése óta napi huszonnégy órás védelmet biztosít.

Saviano többször hangoztatta, hogy a rendőri védelem melletti élet "majdnem a halállal egyenlő", és ha tudta volna, mi vár rá, jobban végiggondolta volna könyve megírását. Elmondta, hogy a regény teljes magányra ítélte: el kellett szakadnia korábbi életétől, családjától, barátaitól, nehogy őket is veszélynek tegye ki.

Az ítélethirdetésen az ülésteremben jelen levő Roberto Saviano sírógörcsben tört ki, amikor meghallotta, hogy Francesco Bidognetti klánvezért és ügyvédjét Michele Santonastasót másodfokon is elítélték az író megfélemlítésért. Az egyébként életfogytiglani büntetését töltő Bidognetti másfél évet, az ügyvéd 14 hónapot kapott az íróval szembeni fenyegetésekért.

"Elrabolták az életemet" - nyilatkozta Roberto Saviano. Kiemelte, hogy ennyi évet lehetetlenség pótolni, mégis elégtételnek érzi a bírósági ítéletet, mivel kimondta, hogy a Camorra tartott és tart ma is a szabad információ szolgáltatástól. Az író közösségi oldalán köszönetet mondott olvasóinak, akiknek közelsége támaszt adott neki.

A Gomorra elsőként tárta fel irodalmi köntösben a Nápoly városát és egész térségét uraló Casalesi-klán titkait. A könyvből 2008-ban mozifilm, majd tévésorozat is készült.

A bűnszervezet főnökei ellen párhuzamosan indított, úgynevezett Spartacus-per egyik 2008-as tárgyalásán Francesco Bidognetti ügyvéde, védence megbízásából, nyilatkozatot olvasott fel, amely egyértelmű fenyegetés volt "azon fiatal újságírókkal szemben, akik befolyásolni akarják a közvéleményt".

Bidognetti a Casalesi-klánt vezető, Francesco Schiavone jobbkeze volt: a Sandokan névvel ismert Schiavone a nyolcvanas évek végétől jutott egyre magasabbra a Camorra piramisában. Őt is életfogytiglanra ítélték.

Roberto Saviano a bűnszervezet közel húsz évvel ezelőtti vezérei letartóztatása és elítélése ellenére továbbra rendőri védelem alatt él. Arra a kérdésre, hogy mit tenne testőrei nélkül, azt válaszolta, hogy el szeretne menni egy pizzeriába és egy labdarúgó meccset megnézni.