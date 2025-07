Texasi pokol: tíz gyereket még keresnek – videó

Az állam déli és középső részén elterülő texasi dombvidék (Texas Hill Country) megyéi közül legsúlyosabban érintett Kerr megyében 68 ember vesztette életét, 40 felnőtt és 28 gyermek. A legtöbb gyermek a megáradt Guadalupe folyó által elöntött Camp Mystic keresztény tábor lakója volt. A helyi idő szerint hétfő reggeli összegzés szerint 28 ember személyazonosságát egyelőre nem sikerült megállapítani.

A táborban tartózkodók közül 10 gyereket és egy táborfelügyelőt változatlanul keresnek.

My heart breaks for the families who have tragically lost their little girls. I am praying for everyone who perished in the Texas flash flood. I can’t fathom the grief. ??? pic.twitter.com/MdhLF5JhX1

A folyóvölgyben fekvő további megyékben (Burnet, Travis, Kendall, Tom Green, Williamson) további összesen 13 holttestet találtak meg, valamint 20 eltűntet tartanak számon. Kristi Noem belbiztonsági miniszter hétfői nyilatkozatában azt hangoztatta, hogy a szövetségi, állami és helyi hatóságok nagyon szorosan együttműködnek továbbra is, hogy segítséget nyújtsanak az érintetteknek és felkutassák az eltűnteket. Az alábbi videón jól látni, milyen döbbenetes gyorsasággal árdatak meg a Guadalupe folyó.

This video of the Guadalupe was shot in Kerrville, Tx from the Center Bridge. Watch how fast these flood waters were traveling & washing everything in front of it out.

It goes from low & barley flowing to over the top of the bridge in around 35 minutes.

I sped the video up to… pic.twitter.com/NcQe4UAQBa