Már a britek is utálják a Teslát

A friss adatok szerint a vállalat eladásai az Egyesült Királyságban több mint két éve nem látott mélypontra estek, miközben versenytársai – köztük a Volkswagen és a kínai BYD – látványos növekedést mutatnak, és a szélesebb piacon is alapvetően nőtt a kereslet. A Tesla gyengélkedésének hátterében nemcsak termékciklusváltás, hanem politikai és reputációs problémák is állnak - írja a Portfolio.

A New AutoMotive kedden közzétett adatai szerint a Tesla eladásai több mint kétéves mélypontra estek az Egyesült Királyságban, mindössze 536 új autót értékesítettek, szemben a 2024 áprilisi 1404 darabbal, ami 61,8 százalékos visszaesést jelent. Az Egyesült Királyság korábban kivételt jelentett a Tesla európai eladásainak zuhanásában, de az áprilisi adatokkal együtt a márka piaci részesedése az elektromos járművek piacán 9,3%-ra csökkent az év elejétől számítva.

