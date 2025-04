A 3. Tengeri Gyalogos Ezred (RIMA) bátor katonája pontosan április 6-án, vasárnap készült landolni a meccs kezdete előtt a Stade de Toulouse gyepén. Azonban a szél közbeszólt, ejtőernyője irányíthatatlanná vált, és a stadion szerkezetébe gabalyodva fennakadt a tetőn - írja a blikk.hu.

A nézők megdöbbenve figyelték, ahogy a férfi a magasban lóg, egészen addig, amíg a helyszínre érkező tűzoltók meg nem mentették. Az akció gyors volt és sikeres, az ejtőernyős sértetlenül megúszta a dolgot.

Az incidens ugyan okozott egy kis késedelmet a sporteseményben, de a mérkőzést nem kellett lefújni. Végül a hazai pályán játszó Toulouse megverte az idegenben játszó brit Sale-t.

A közönség vastapssal jutalmazta az akció hősét, aki bár nem a tervek szerint, de így is a figyelem középpontjába került. A nem mindennapi eseményt többen is videóra vették:

Carnage in Toulouse, a parachutist got caught on the stadium roof, kick off delayed, fire engines arrived to rescue him and he’s waving to the crowd getting them pumped for the game, only in France!



