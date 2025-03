Kiemelték az elsüllyedt amerikai páncélost, de van még egy nagy kérdés

Az M88A2 Hercules típusú páncélozott műszaki mentőjármű (ARV) a fehérorosz határhoz közeli pabradei katonai gyakorlóterepen tűnt el múlt kedden. A kutatásban több száz litván és külföldi katona, valamint a litván határőrség helikopterei is részt vettek.

A páncélost szerdán egy mocsaras terepen, öt méter mélyen egy tóba süllyedve találták meg. A 70 tonnás katonai jármű mentésén napokig dolgoztak, a tóból a víz nagy részét is kiszivattyúzták, és a lánctalpast végül hétfőn hajnalban sikerült kiemelni - számolt be Dovile Sakaliene litván védelmi miniszter.

New video from #Lithuania:

Footage from the military training area where teams continue efforts to recover the sunken M88A2 Hercules armored recovery vehicle used by 4 US soldiers who remain missing. It’s now estimated to be ~4m (13 ft) underwater, buried under 2m (6.5 ft) of mud pic.twitter.com/iwODzH9aS1