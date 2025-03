Kitálalt a kurszki offenzíváról egy ukrán katona, részletesen sorolja az oroszok baklövéseit

Élménybeszámolót tett közzé az X-en a kurszki fronton szerzett tapasztalatairól az ukrán tengerészgyalogság egyik drónkezelője, aki négy hónapot töltött Oroszország területén, az ukrán haderő által megszállt Szudzsa térségében. A katona egyebek mellett elemzi az oroszok stratégiáit, megemlíti, milyen hibákat követtek el, és azt is részletesen feltárja, mekkora kihívást jelentett az orosz légideszant-csapatok ellen harcolni.

A Portfolio összegzése szerint a Kriegsforscher hívójelű ukrán drónkezelő főként technikai jellegű elemzést osztott meg a követőivel. A többi között azt állítja, az oroszok jól képzett elitalakulatokkal próbálták meg visszaszerezni az ukrán ellenőrzés alá került kurszki településeket. Azt tapasztalta, hogy az orosz alakulatok jól felszereltek, új páncélosaik voltak, a lövészek modern felszerelésekkel rendelkeztek, új típusú elektronikus harcászati (EW) rendszert, illetve műholdas adóvevőket is használtak.

Állítása szerint csak két-három orosz páncélostámadás volt novemberben, majd egy nagyobb januárban, amikor 13 BMP-3-as lövészpáncélost és 3 T-80BVM harckocsit vesztettek az oroszok.

Az ukrán drónkezelő arra is kitér, hogy az oroszok leginkább nappal támadtak, többször füstgránátvetőkkel álcázták manővereiket és folyamatosan lőttek. Úgy véli, rossz stratégia volt az orosz hadsereg részéről, hogy a gépesített támadások során mindig ugyanabból az irányból jöttek, illetve a veszteségek ellenére újra és újra megpróbálkoztak lehetetlennek tűnő támadási irányokkal. Szerinte ez azért történt így, mert arra utasították őket, hogy három hónapon belül szorítsák ki az ukránokat Kurszkból.

? My personal thoughts as a soldier who took part in Kursk operation for four months.



Unusual thread for this page but with a purpose — to tell you more about Russian manoeuvres and assaults at the Western flank.



If U want to help us buy batteries?



