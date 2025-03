Elon Musk meglephette az ukránokat

A portfolio.hu Elon Musk X közösségi platformon közzétett álláspontját ismertette az ukrán Starlink-szolgáltatással kapcsolatban.

A milliárdos vállalkozó hangsúlyozta, hogy bármennyire is eltérő véleményen legyen az Ukrajnával kapcsolatos politikai kérdésekben, a műholdas internetszolgáltatás kikapcsolása szóba sem jöhet.

Az ügy előzménye, hogy Elon Musk korábban arról írt: a Starlink rendszer képezi az ukrán hadsereg gerincét. A teljes frontvonaluk összeomlana, ha kikapcsolná.

? ELON MUSK: Starlink will never turn off its terminals in Ukraine.



"To be extremely clear, no matter how much I disagree with the Ukraine policy, Starlink will never turn off its terminals. Without Starlink, the Ukrainian lines would collapse, as the Russians can jam all other… pic.twitter.com/5IpXdtE0ho