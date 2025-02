Orbán Viktor is megszólalt az ukrajnai háborút lezáró tárgyalásokról

"Brüsszel álláspontja – hogy támogassa a gyilkolást, addig ameddig csak kell – erkölcsileg és politikailag elfogadhatatlan" – szögezte le Orbán Viktor az X közösségi portálon, amikor Kaja Kallasnak, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének és a Weimar+ csoportnak a Trump-Putyin tárgyalás kapcsán kiadott állásfoglalására reagált.

Ukraine's independence and territorial integrity are unconditional. Our priority must now be strengthening Ukraine and providing robust security guarantees. In any negotiation, Europe must have a central role. Our Weimar+ statement ↓ pic.twitter.com/PfdvQ4UND1

Kaja Kallas és a Weimar+ (Franciaország, Németország, Lengyelország, Olaszország, Spanyolország, az Egyesült Királyság) közös közleményében hangsúlyozta Ukrajna függetlenségének és területi sértetlenségének megkérdőjelezhetetlen jellegét és az unió részvételének fontosságát a béketárgyalásokon. "Közös célunk az kell legyen, hogy Ukrajnát erős helyzetbe hozzuk", írták.

Orbán Viktor szerint a nyilatkozat a rossz brüsszeli vezetés szomorú bizonyítéka. "Miközben Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök a békéről tárgyal, az EU tisztviselői értéktelen nyilatkozatokat tesznek közzé. Nem lehet helyet kérni a tárgyalóasztalnál. Azt ki kell érdemelni! Erővel, jó vezetéssel és okos diplomáciával" – írta a magyar miniszterelnök.

Úgy látja, "Brüsszel azon álláspontja, hogy támogassa a gyilkolást, ameddig csak kell, erkölcsileg és politikailag elfogadhatatlan".

