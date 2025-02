Orbán Viktor bejelentkezett Dubajból

Orbán Viktor grúz kollégájával, Irakli Kobakhidze miniszterelnökkel egyeztetett Dubajban, ahol a World Governments Summit nevű nemzetközi konferencián vesz részt.

„Megállapodtunk abban, hogy a következő magyar–grúz kormányközi csúcstalálkozót a lehető leghamarabb Budapesten tartjuk” – írta a magyar kormányfő a közösségi oldalán.

Had a good meeting with Prime Minister @PM_Kobakhidze on the margins of the @WorldGovSummit. We agreed on holding the next ??-?? intergovernmental summit in Budapest as soon as possible. pic.twitter.com/yAtpJMWgR6