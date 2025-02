Volodimir Zelenszkij: Kijev és Washington feltérképezi a következő állomásokat

Donald Trump nem veszi le a lábát a gázpedálról és úgy tűnik meglépi azt, amit eddig amerikai illetékesek is képtelenségnek tartottak: tárgyalóasztalhoz ülteti Moszkvát és Kijevet úgy, hogy utóbbinak fel kell majd adnia céljait összes területe visszaszerzésére.

Trump először Vlagyimir Putyinnal beszélt telefonon másfél órán át és elmondta: meghívást kapott Moszkvába, ő pedig Putyint hívta meg. Ukrajna mellett a témák közt szerepelt a Közel-Kelet, az energia, a mesterséges intelligencia és a dollár. Trump szerint az orosz vezetővel megegyeztek, hogy leállítják „a több millió halált”, és azonnali tárgyalásokat kezdenek az ukrajnai háború lezárásáról.

Trump nem sokkal később Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt értesítette egy egyórás hívásban a Putyinnal folytatott beszélgetésről és azt mondta: „az nagyon jól folyt le”. Zelenszkij és sok külföldi támogatója is a közelmúltig azt mondta: a cél Ukrajna 1991-es határainak a helyreállítása, ami a Krím-félsziget visszaszerzését is jelenti. Zelenszkij azonban az utóbbi napokban már megemlítette a tabutémának számító területcserét is.

Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter egy brüsszeli NATO-találkozó előtt azt mondta: „nem reális cél” a régi határok helyreállítása, ez csak elnyújtaná a konfliktust és a szenvedést. Ezen kívül – további csalódást okozva Kijevben – Ukrajna NATO-tagságának lehetőségét is valószínűtlennek tartotta.

A Trump-terv további részleteit a hétvégén induló Müncheni Biztonsági Konferencián ismertetik. Az elnök szerint

pénteken, ott kezdődnek meg a béketárgyalások.

Az amerikai delegációt az Európában tartózkodó JD Vance alelnök és Marco Rubio külügyminiszter vezeti.

„Remélem, pozitív lesz az eredmény. Itt az ideje leállítani ezt a nevetséges háborút, amely masszív és teljesen szükségtelen halállal és pusztítással járt. Isten áldja Oroszország és Ukrajna népét!” – mondta Donald Trump.

Maga Zelenszkij nem mondta el a véleményét arról, amit Trumptól hallott, csak annyit posztolt ki, hogy „Kijev és Washington feltérképezi a következő állomásokat az orosz agresszió leállítása, és a tartós és megbízható béke irányában. Ahogy Trump elnök mondta, csináljuk meg!” – tette hozzá és még háláját is kifejezte.

Közben a Kijevnek a színfalak mögött minden bizonnyal csalódást okozó amerikai védelmi miniszternek az európai szövetségesekhez is volt néhány szava.

„Azért vagyok itt, hogy nyíltan és egyértelműen kifejezzem azt a nyers stratégiai valóságot, ami miatt az Egyesült Államok nem tud Európa elsőszámú biztonsági garanciája lenni” – közölte a brüsszeli NATO-központban. A diplomáciai nagyüzem részeként Kijevben járt Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter, aki szerint Ukrajna „biztonsági pajzsot kapna”, ha megállapodna Washingtonnal értékes ásványkincsei megosztásáról.