Újabb három izraeli túszt engedett el a Hamasz

A túszok átadásának előzménye, hogy a Gázai övezet középső részén, Dír al-Balah helységben a Hamász felállított egy színpadot, ahol a három túsznak kérdéseket tettek fel, amelyekre kimerítően válaszolniuk kellett. A Hamász a három férfit, Eli Sarabit, Or Levyt és Ohad Ben Amit is a 2023. október 7-i terrortámadása alkalmával hurcolta el Izraelből a Gázai övezetbe.

A színpadon látható volt, hogy mindegyik túsz nagyon lesoványodott. Or Levy alig tudott állni a lábán, a színpadról a Hamász két fegyverese támogatta el a vöröskereszt járművéhez.

A kiszabadult túszokat az izraeli hadsereg (IDF) szállítja el a Gázai övezetből a Reim helység melletti katonai támaszponton kialakított fogadóközpontba, ahol először felmérik testi-lelki állapotukat, és találkoznak családtagjaikkal. Onnan helikoptereken az Izrael középső részén lévő Ichilov, illetve Síba kórházakba viszik őket általános kivizsgálásra.

"Az Ohad, Eli és Or szabadon bocsátásáról készült szívszorító felvételek újabb súlyos érvek amellett, hogy a terroristák fogságában maradt túszoknak már egy pillanatig sem szabad ott maradniuk" - jelentette ki a túszok családtagjait tömörítő mozgalom vezetője.

