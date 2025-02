Itt az öngyilkos drónok legújabb generációja

Az XDOWN nevű vállalkozás újabb részleteket hozott nyilvánosságra a legújabb fejlesztésű drónjáról, amely az indítást követően hosszabb ideig képes a harctér felett repülve célpontokat keresni - írja a Defence Blog. A portál idézi a cég hivatalos közleményét, amely azt állítja, hogy a rögbi-, vagy amerikaifutball-labdához hasonló méretű és formájú robot a gyorsan változó hadszíntér kihívásaira adott válasz.

Indításkor ugyanúgy kell elhajítani, mint a tojás formájú labdát. A drón szárnyai és légcsavarjai a dobást követően nyílnak ki és ettől kezdve a robot már önállóan tevékenykedik. A „dobd és felejtsd el” rendszerű eszköz tolóerő-vektorálású hajtóműve rendkívüli mozgékonyságot biztosít, a sajátos forma pedig nehezen észlelhetővé teszi, vagyis lényegében lopakodó képességekkel ruházza fel. Így a gyártó szerint a PS Killer (PSK) újraértelmezi az autonóm csapásmérő küldetéseket és a felderítő műveleteket.

Американская компания XDOWN разработала похожий на мяч из американского футболка ударный беспилотник PS Killer, приспособленный для быстрого запуска путем броска в сторону цели.



ВРБ pic.twitter.com/S4EG3g1Upx — Serg (@NHunter007) February 3, 2025

A moduláris felépítése révén a robot a precíziós csapásmérésen kívül alkalmas felderítésre, megfigyelésre és elektronikus hadviselési (EW), de bevethető az ellenséges drónok levadászására is. A szénszál erősítésű műanyagból készült öngyilkos robot a formájának és az építéséhez használt anyagoknak köszönhetően radarral csak nagyon nehezen észlelhető, és kis mérete miatt pedig szabad szemmel is nehéz észrevenni.

Ráadásul elképesztően gyorsan repül: az utazósebessége több mint 180 km/h, de képes akár óránként 250 kilométeres tempóval is száguldani. Emellett alkalmazható rajokban is, amikor az egymással együttműködő drónok egyszerre számos célpontot támadnak. Ennél több konkrétumot viszont nem árult el az XDOWN az új robotjáról. A drón hatótávolságával kapcsolatban csak annyit közöltek: látóhatáron túli küldetésekre is alkalmas, a pusztító erejéről pedig csupán annyi derült ki, hogy gyalogosok és páncélozott járművek ellen egyaránt hatékony.

Az sem teljesen világos, hogy miként harcol az ellenséges drónok ellen. A gyártó ugyanis mindössze annyit hozott nyilvánosságra, hogy egy indításból akár több támadó vagy felderítő robotot képes a PSK ártalmatlanítani. Azt viszont elárulták, hogy az újfajta harci robot irányítását, valamint a célok azonosítást már mesterséges intelligenciával támogatott számítógépes rendszer végzi, és ez rendkívül hatékonnyá teszi az új harceszközt.