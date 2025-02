Folytatódik a dráma Santorinin, már a helyiek kétharmada is elmenekült - videó

A térségben a parti őrség egyik hajója és egy katonai hidroplán tartózkodik arra az esetre, ha evakuálásra lenne szükség - közölte Vaszílisz Kikiliász polgári védelmi miniszter egy Athénben tartott válságtanácskozáson, amelyen biztonsági vezetők, tudósok és a miniszterelnök vettek részt.

Forgatókönyveket kell kidolgoznunk minden eshetőségre - jelentette ki a miniszter.

Görögország szeizmikusan aktív területen fekszik, és gyakoriak a földmozgások, azonban igen ritkák az ilyen intenzíven ismétlődő rengések.

The Santorini-Amorgos earthquake swarm just keeps going. It has now produced over 1,000 individual events since it began on January 27. pic.twitter.com/KQwxEj0Vbb