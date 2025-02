Már kevesebb a földrengés, de még nem múlt el az igazi veszély Santorinin

A hét végén is folytatódott a földrengésraj Santorini szigetétől északkeletre. A rengések száma ugyan némileg csökkent, azonban vasárnap is kipattant egy 5-ös magnitúdójú rengés, 6 kilométeres mélységben. Harangi Szabolcsnak, az ELTE Természettudományi Kar tanszékvezető tanárának bejegyzése szerint a legalább 2-es magnitúdójú földrengések száma bő egy hét alatt már meghaladta az 1800-at, a mesterséges intelligenciával azonosított összes földrengés száma pedig a húszezret. A vulkanológus néhány napja arról beszélt az InfoRádióban, hogy a folyamatos rengések egy súlyosabb katasztrófát is előidézhetnek.

Mint fogalmazott, a szökőár kialakulásához az kell, hogy valamilyen jelenség függőleges irányban megmozgassa a víztömeget. Felidézte, hogy az 1956-os 7,2-es és 7,7-es erősségű földrengések során is többméteres elmozdulás történt Santorini térségében. Most azonban nem ez okozta elsősorban a szökőárt, hanem az, hogy nagyon meredek a morfológia. A térségben ugyanis hepehupás, hegyes-völgyes a tenger alatti felszín, így

ha nagy elmozdulás történik, akkor nemcsak Santorini szigetén következhet be tömegmozgás (például kőomlás), hanem a víz alatt is.

Mint mondta, ilyen esetekben megvan a veszélye annak is, hogy egyszer csak „hirtelen leszakad egy nagy tömeg, és bezúdul a mélyebb részbe, ami akár szökőárt is okozhat, ha meggyengül valahol a kőzettest, és elmozdul a helyéről”. Ez a szigetvilágban komoly problémákat okozhat. A szökőár 1956-ban például húsz méter magas hullámokat vetett. Harangi Szabolcs figyelmeztetett, hogy egy ilyen természeti jelenség nagy veszélyeket hordoz magában a környék élővilágára nézve, sőt akár még Kréta szigetén is éreztetheti hatását.

Az elmúlt napokban számtalan rengést tapasztaltak Olaszország partjainál is, köztük Szicília és Nápoly környékén. Harangi Szabolcs szerint azonban ezek teljesen függetlenek az Égei-tengeren zajló eseményektől.

(A nyitóképen: Nea Kameni vulkanikus sziget látképe a Santorinin fekvő Fira városából 2025. február 3-án, miután az előző nap földrengéssorozat rázta meg az égei-tengeri görög szigetet.)