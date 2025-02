Így harcolnak az ukránok a leghalálosabb orosz drónok ellen

Az ukrán hadsereg "Magyar" fedőnevű egyik drónparancsnoka a Telegram-csatornáján számolt be legújabb fejlesztésükről - írja a The War Zone. Robert Brovdi szerint sikerült olyan mozgó radarállomásokat kifejleszteniük, amelyek képesek időben észlelni a közeledő, huzalvezérlésű orosz drónokat.

Mint azt az Infostart korábban már megírta, a kábellel irányított robotok teljesen érzéketlenek az elektronikai zavarásra, mivel a vezérlésük nem rádióhullámokkal történik, hanem a maguk után húzott vékony, üvegszálas vezetéken keresztül.

Ráadásul ezek a robotok jellemzően alacsonyan, többnyire éppen csak a fák koronája felett repülve közelítenek a célpontjuk felé. Ekkora magasságban viszont sem a hagyományos radarokkal, sem pedig elektrooptikai felderítő eszközökkel nem lehet időben észrevenni őket. Márpedig ahhoz, hogy eredményesen lehessen harcolni ellenük, kell bizonyos idő az elhárító fegyverek irányzásához, vagy a vadászdrónok levegőbe emeléséhez.

Robert "Magyar" Brovdi most azt közölte, hogy olyan, Ku-hullámsávban működő radart hoztak létre, amit járművekre telepítve könnyen és gyorsan tudnak mozgatni. Erre azért van szükség, mert az ebben a hullámsávban dolgozó lokátorok hatótávolsága csupán néhány kilométer, ezért a berendezést a lehető legközelebb kell vinni a frontvonalhoz. Viszont a Ku-sáv (12–18 GHz) a legalkalmasabb a kis méretű, alacsonyan és lassan repülő robotok észlelésére.

A radarok által bemért ellenséges robotok ellen aztán az ukránok az ugyancsak saját fejlesztésű vadászdrónjaikat indítják, amelyek szabályos légi csatában gyűrik le a támadó orosz robotokat, mint ahogy az az alábbi videón is látható.

⚡️Interception of the ??Russian UAV kamikaze "Lancet" using an FPV drone with air detonation. The work of the "Signum" unit of the ??93rd Separate Mechanized Brigade. pic.twitter.com/Z4L6aVrY4H