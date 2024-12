Iszonyatos kísérlet folyik Ukrajnában – embervadászat távirányítással

Nincs jobb a rossz időnél – állítják a dél-ukrajnai Herszon város lakói. A borult égbolt, az erős szél vagy a zuhogó eső lehetetlenné teszi a drónok reptetését. Márpedig a Dnyipro (oroszul Dnyeper) túlsó partján állomásozó orosz katonák ezt tanulják. A drónkezelők civilekre vadászva gyakorolják, hogyan kell egyesével vagy akár kisebb-nagyobb rajokban támadni – írja legújabb számában a The Financial Times.

"Elképzelheti hogy érezhetik magukat az itt élők" – nyilatkozott a londoni újságnak a körzet ukrán katonai parancsnoka. Olekszandr Prokudin szerint július közepe óta már több mint 9500 dróntámadás érte Herszont, illetve a közvetlen környezetében lévő településeket. 37 ember meghalt és több több százra tehető a sebesültek száma.

Russia has deployed some of its “best drone units” across the Dnipro river. The suspicion, on the Ukrainian side, is that Kherson was also being used for “target practice” on moving or stationary vehicles… /3 pic.twitter.com/OVErHK2d8v — Mattia Nelles (@mattia_n) December 4, 2024

Egyikük, a 49 éves Tatjana Akszencsuk akkor sérült meg, amikor megpróbált segíteni egy drónok okozta tűz eloltásában. Az érte küldött három mentőautóból kettőt darabokra téptek a csapatban támadó orosz drónok robbanásai. "Minden a szemem láttára történt. Az egyik mentőautó sofőrje a kormánynál ült és égett" – idézte fel a történteket a brit újságnak. Az asszony könyök fölött elvesztette a bal karját, a lába pedig olyan súlyosan roncsolódott, hogy valószínűleg azt is amputálni kell.

Azt mesélte, hogy jó időben úgy rajzanak az orosz drónok, mint a madarak. Néha öt is köröz az emberek vagy a lakóépületek fölött és célpontot keres. Ha bármilyen mozgást észlelnek, azonnal lecsapnak. Van, amelyik csak kisebb robbanószerkezetet hordoz, de akadnak olyanok is, amelyekre páncéltörő gránátokat erősítenek. Ezek bármilyen személyautó vagy kisebb épület tetején áttörnek, és belül robbannak.

russian bastards are "having fun" in the Kherson region and throwing grenades at civilians.



The "ordinary russians" are hunting civilians. pic.twitter.com/IlK6UszPAT — Jürgen Nauditt ???? (@jurgen_nauditt) October 8, 2024

De az oroszok egy másik borzalmas fegyvert is gyakran bevetnek a civilek ellen. Erről több szemtanú is beszámolt a brit újság munkatársának.

"Már órák óta nem hallottam a fejem fölött drón zümmögését, így azt hittem, biztonságban vagyok. Majd megláttam valamit egy kupac levél alatt. Kicsit megpiszkáltam a cipőm orrával, aztán már csak arra emlékszem, hogy a földön heverek és hiányzik az egyik lábam" – mondta keserűen az 50 éves Szerhij. Ugyanígy járt a vele szemben lévő ágyon fekvő, 73 éves Viktor is. Ő bal lábának csonkját mutatta az újságírónak. Mindketten a szirom- vagy lepkeakna nevű robbanószerkezet miatt nyomorodtak meg.

Ezt még az afganisztáni háborúban vetették be először az oroszok. Egy tenyérnyi, lapos, műanyagból készült, furcsa formájú aknáról van szó. Mindössze 37 grammnyi, folyékony robbanóanyagot tartalmaz, ami ugyan nem oltja ki az áldozata életét, de megvakítja, vagy leszakítja a végtagját. Az oroszok drónokról dobálják le ezeket az aknákat, amelyek a juhar magjához hasonlóan, pörögve érnek földet és azonnal beélesednek. Brit szakértők szerint bármilyen mozgatásra vagy enyhe nyomásra azonnal robbannak. A detonációhoz az is elég, ha valaki a kezébe veszi, vagy megpróbálja kicsit arrébb tolni a lábával. Formája és a színe miatt különösen vonzó a gyerekek számára.

Különböző színű PFM-1 jelű orosz lepkeaknák. Forrás :Wikipédia

Az oroszok azonban nemcsak gyakorolnak a herszoni civileken, hanem egyértelműen komoly támadásra is készülnek. A várost 2022 februárjában az elsők között foglalták el, de kilenc hónapos megszállást követően az ukrán erők kiűzték őket. A Dnyipro túlpartjáról azóta is szakadatlanul támadják a várost, hol tüzérséggel, hol pedig drónokkal. Az a céljuk, hogy teljesen élhetetlenné tegyék a környéket és ezzel kényszerítsék menekülésre az ukránokat. A régió háború előtt több mint egymilliónyi lakójából mostanra már csak 158 ezren maradtak, míg a 250 ezer fős Herszonban ma csupán 60 ezren élnek.

In Kherson and Mykolaiv, I heard about and saw the human impact of Russia's wicked drone campaign. 531 people killed or injured. I met Viktor, Serhiy and Tetyana, all of whom lost limbs to the Russian drone attacks. Tetyana faces huge medical bills and could lose her leg, too. pic.twitter.com/dd6DD8gCIG — Christopher Miller (@ChristopherJM) December 4, 2024

Moszkva számára óriási arcvesztést jelentett az, amikor csapatai kénytelenek voltak feladni a várost. Herszon volt ugyanis az egyetlen fontos település, amit sikerült bevenniük. A régió katonai parancsnoka elmondta a brit újságnak, hogy az oroszok folyamatosan próbálkoznak a visszatéréssel. Több támadást indítottak már azért, hogy elfoglalják a Dnyipro folyó Herszonhoz közeli szigeteit, amelyek aztán hídfőállásként szolgálhatnak egy átfogó offenzíva esetén. Az ukrán felderítés úgy tudja, hogy máris több mint 300 csónakot, kisebb-nagyobb vízi járművet gyűjtöttek össze a támadók. A partra szállást nyilván sorozatos dróncsapásokkal akarják majd támogatni.

"Ezért örülünk mi annyira a rossz időnek" – tette hozzá az ukrán körzeti parancsnok.